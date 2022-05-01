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Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда - РИА Новости, 01.05.2022
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Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда - РИА Новости, 01.05.2022
Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:28
2022-05-01T10:34
общество
москва
сергей собянин
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы."Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда! Сплоченность и профессионализм - основа развития нашей любимой столицы. Спасибо за ваш неоценимый вклад в будущее Москвы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!" - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр Москвы также позвал жителей города на фестиваль "Московская весна", чтобы "зарядиться энергией и положительными эмоциями".
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общество, москва, сергей собянин, праздник весны и труда
10:28 01.05.2022 (обновлено: 10:34 01.05.2022)
 
Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Мэр Москвы Собянин поздравил жителей города с Праздником Весны и Труда

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы.
"Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда! Сплоченность и профессионализм - основа развития нашей любимой столицы. Спасибо за ваш неоценимый вклад в будущее Москвы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!" - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы также позвал жителей города на фестиваль "Московская весна", чтобы "зарядиться энергией и положительными эмоциями".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 09:26
Медведев поздравил россиян с 1 Мая
 
ОбществоМоскваСергей СобянинПраздник Весны и Труда
 
 
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