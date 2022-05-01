https://ria.ru/20220501/sobyanin-1786427349.html

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда - РИА Новости, 01.05.2022

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:28

2022-05-01T10:28

2022-05-01T10:34

общество

москва

сергей собянин

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы."Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда! Сплоченность и профессионализм - основа развития нашей любимой столицы. Спасибо за ваш неоценимый вклад в будущее Москвы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!" - написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр Москвы также позвал жителей города на фестиваль "Московская весна", чтобы "зарядиться энергией и положительными эмоциями".

https://ria.ru/20220501/medvedev-1786421601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, праздник весны и труда