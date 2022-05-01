https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

Кинолог рассказал об опасностях, подстерегающих собак на даче

Кинолог рассказал об опасностях, подстерегающих собак на даче - РИА Новости, 01.05.2022

Кинолог рассказал об опасностях, подстерегающих собак на даче

Поездка на дачу с хозяином порадует питомца новыми окружением и запахами, а также долгими прогулками, но собаковод должен будет продумать такой совместный отдых РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T03:06

2022-05-01T03:06

2022-05-01T03:06

общество

россия

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Поездка на дачу с хозяином порадует питомца новыми окружением и запахами, а также долгими прогулками, но собаковод должен будет продумать такой совместный отдых и обезопасить пса от рисков, связанных с дачей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Даже если вы собираетесь на дачу всего на пару дней, подумайте о безопасности вашей собаки. Это не только обработка от паразитов и вакцинация, это дачный участок без потенциально опасных предметов и различных ядов, это надежный забор, через который питомец не сможет убежать, и многое другое", - сказал Голубев.Отрава и укусыОн призвал подальше убирать бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. Кроме того, если собака любит рыть грядки, лучше сделать их недоступными и поставить небольшие ограждения. Особое внимание стоит уделить потенциально ядовитым средствам - химикатам, чистящим средствам, средствам защиты от грызунов.Особенно опасным кинолог назвал яды для грызунов: cобака может случайно съесть или просто попробовать на зуб приманку и отравиться. При первом же подозрении на отравление у питомца следует незамедлительно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.Неприятностями могут окончиться для питомца и встречи с насекомыми, особенно если у собаки аллергия. Наиболее опасны укусы шмелей, пчел и ос. Чаще всего питомца кусают за нос или верхнюю губу, где сразу возникает сильный отек. Нередко укус приходится в область глаза или в слизистую оболочку ротовой полости, что может вызвать удушье."Не забывайте, что с началом весны и до глубокой осени опасность для собак представляют клещи. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз", - добавил Голубев.Также большой дискомфорт собакам с короткой шерстью могут доставить укусы комаров, слепней и мошек. Такие укусы могут грозить собаке различными заболеваниями паразитарного характера.Только под присмотромКинолог призвал собаководов внимательно осматривать свою дачную территорию и очищать её от острых предметов – различных строительных принадлежностей, мусора и других вещей, которые могут угрожать здоровью питомца.По его словам, в процессе игры собака может пораниться о торчащий гвоздь или рассечь лапу об осколки. Также лучше убедиться, что на участке нет проводов под напряжением, закрыть глубокие ямы и колодцы.Голубев также напомнил, что собака, как думают некоторые, не получит дополнительной свободы, если хозяин отпустит её гулять саму по себе. Питомцы на самовыгуле лишь подвергаются дополнительным опасностям и рискуют остаться инвалидами или вовсе погибнуть.Кроме того, оставлять собаку без присмотра запрещает закон об ответственном обращении с животными. Кинолог подчеркнул, что собака может свободно гулять по участку только при условии, что ворота надежно закрыты и у нее нет возможности убежать.Красивые, но опасныеЕще одним источником опасности для собаки могут быть растения. Безобидные для человека, они могут оказаться токсичными для питомца и привести к недомоганию. В отдельных случаях возможны серьезные отравления - если питомец, съел ядовитое растение в большом количестве, у него может возникнуть слабость, сонливость, рвота, диарея и даже судороги."Не позволяйте собаке грызть такие растения, например, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень", - отметил Голубев.Он рассказал, что при отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.

https://ria.ru/20220428/zhivotnye-1785739870.html

https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html

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общество, россия