https://ria.ru/20220501/sledovateli-1786419906.html

Российские военные следователи начали прием граждан в Мариуполе

Российские военные следователи начали прием граждан в Мариуполе - РИА Новости, 01.05.2022

Российские военные следователи начали прием граждан в Мариуполе

Военные следователи Следственного комитета РФ начали приём граждан в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:05

2022-05-01T09:05

2022-05-01T09:05

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МАРИУПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ начали приём граждан в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости.Военные следователи организовали работу с жителями Мариуполя непосредственно в самом городе. На территории одного из бывших супермаркетов организована площадка, где идет работа по опросу и признанию потерпевшими жителей Мариуполя по уголовному делу, возбужденному по многочисленным фактам совершения украинскими военными и националистическими батальонами преступлений в отношении мирных граждан, не участвующих в вооружённом конфликте.На данный момент, по словам представителя следственного органа, работа проведена более чем с 600 местными жителями, передаёт корреспондент РИА Новости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина