https://ria.ru/20220501/shtrafy-1786450538.html
Правительство сможет снижать штрафы за неоплату поставок энергии и газа
Правительство сможет снижать штрафы за неоплату поставок энергии и газа - РИА Новости, 01.05.2022
Правительство сможет снижать штрафы за неоплату поставок энергии и газа
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству устанавливать в 2022-2023 годах временные особенности регулирования отношений в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:32
2022-05-01T14:32
2022-05-01T14:32
экономика
анастасия бондаренко
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству устанавливать в 2022-2023 годах временные особенности регулирования отношений в электроэнергетике, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в частности, позволит кабмину РФ снижать штрафы за неоплату поставок энергии, газа и воды.Согласно закону, кабмин своими актами до конца 2022 года сможет устанавливать особенности начисления, уплаты и списания неустоек, штрафов, пеней и применения иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате газа, электрической и тепловой энергии, теплоносителя, горячей, питьевой и технической воды, а также услуг по их транспортировке и водоотведению.При этом при расчете штрафных санкций вместо ставки рефинансирования Банка России будет применяться величина, определенная в установленном правительством порядке. Это позволит скорректировать такие штрафные санкции в меньшую сторону, поясняла замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко в ходе рассмотрения документа в Госдуме.Для розничных потребителей, по ее словам, снижение нагрузки по уплате пеней может составить порядка 70 миллиардов рублей, в том числе 8,4 миллиарда – для населения и ЖКХ, 6 миллиардов – для бюджетных потребителей. А сокращение нагрузки для гарантирующих поставщиков при расчетах с сетевыми организациями составит около 30 миллиардов рублей, отмечала замминистра.Правительство будет вправе устанавливать и особенности проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электроэнергии и мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, и особенности исполнения таких договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и окончания поставки в определенный кабмином период. Ранее возможность корректировки сроков и порядка исполнения таких договоров была законодательно ограничена, а просрочка по ним могла повлечь существенные штрафные санкции, поясняла замминистра.Кабмин также сможет в 2022-2023 годах своими решениями отменять законодательные ограничения на финансирование отдельных мероприятий инвестпрограмм регулируемых организаций в соответствующих сферах.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных до этой даты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анастасия бондаренко, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Правительство сможет снижать штрафы за неоплату поставок энергии и газа
Правительство сможет снижать штрафы за неоплату поставок энергии, газа и воды
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству устанавливать в 2022-2023 годах временные особенности регулирования отношений в электроэнергетике, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации
, в частности, позволит кабмину РФ снижать штрафы за неоплату поставок энергии, газа и воды.
Согласно закону, кабмин своими актами до конца 2022 года сможет устанавливать особенности начисления, уплаты и списания неустоек, штрафов, пеней и применения иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате газа, электрической и тепловой энергии, теплоносителя, горячей, питьевой и технической воды, а также услуг по их транспортировке и водоотведению.
При этом при расчете штрафных санкций вместо ставки рефинансирования Банка России будет применяться величина, определенная в установленном правительством порядке. Это позволит скорректировать такие штрафные санкции в меньшую сторону, поясняла замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко
в ходе рассмотрения документа в Госдуме
.
Для розничных потребителей, по ее словам, снижение нагрузки по уплате пеней может составить порядка 70 миллиардов рублей, в том числе 8,4 миллиарда – для населения и ЖКХ, 6 миллиардов – для бюджетных потребителей. А сокращение нагрузки для гарантирующих поставщиков при расчетах с сетевыми организациями составит около 30 миллиардов рублей, отмечала замминистра.
Правительство будет вправе устанавливать и особенности проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электроэнергии и мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, и особенности исполнения таких договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и окончания поставки в определенный кабмином период. Ранее возможность корректировки сроков и порядка исполнения таких договоров была законодательно ограничена, а просрочка по ним могла повлечь существенные штрафные санкции, поясняла замминистра.
Кабмин также сможет в 2022-2023 годах своими решениями отменять законодательные ограничения на финансирование отдельных мероприятий инвестпрограмм регулируемых организаций в соответствующих сферах.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных до этой даты.