https://ria.ru/20220501/shou-1786495859.html

Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье

Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье - РИА Новости, 01.05.2022

Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье

Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:52

2022-05-01T21:52

2022-05-01T21:52

новости подмосковья

татьяна навка

петр чернышев

московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов Петром Чернышёвым, прошло в воскресенье в подмосковных городских округах Шаховская и Волоколамский, сообщает пресс-служба облправительства."Бременские музыканты" - продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".При поддержке правительства Московской области "Бременские музыканты" увидят ещё в 20 городских округах."Сегодня 1 мая - открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках. Я благодарю Татьяну Навку и Петра Чернышева за шоу "Бременские музыканты", которое дальше поедет по всей территории Московской области. Оно специально сделано для нашего региона - со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен - маленькая Шаховская это, или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей", - приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой.

https://ria.ru/20220121/podmoskove-1768917680.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна навка, петр чернышев, московская область (подмосковье), красногорск