Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
© Фото пресс-службы правительства Московской областиПервое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов Петром Чернышёвым, прошло в воскресенье в подмосковных городских округах Шаховская и Волоколамский, сообщает пресс-служба облправительства.
"Бременские музыканты" - продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".
При поддержке правительства Московской области "Бременские музыканты" увидят ещё в 20 городских округах.
"Сегодня 1 мая - открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках. Я благодарю Татьяну Навку и Петра Чернышева за шоу "Бременские музыканты", которое дальше поедет по всей территории Московской области. Оно специально сделано для нашего региона - со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен - маленькая Шаховская это, или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей", - приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой.