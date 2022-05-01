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Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье - РИА Новости, 01.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220501/shou-1786495859.html
Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье - РИА Новости, 01.05.2022
Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:52
2022-05-01T21:52
новости подмосковья
татьяна навка
петр чернышев
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов Петром Чернышёвым, прошло в воскресенье в подмосковных городских округах Шаховская и Волоколамский, сообщает пресс-служба облправительства."Бременские музыканты" - продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".При поддержке правительства Московской области "Бременские музыканты" увидят ещё в 20 городских округах."Сегодня 1 мая - открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках. Я благодарю Татьяну Навку и Петра Чернышева за шоу "Бременские музыканты", которое дальше поедет по всей территории Московской области. Оно специально сделано для нашего региона - со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен - маленькая Шаховская это, или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей", - приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой.
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татьяна навка, петр чернышев, московская область (подмосковье), красногорск
21:52 01.05.2022
 

Первое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье

© Фото пресс-службы правительства Московской областиПервое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
Первое шоу на роликовых коньках Бременские музыканты прошло в Подмосковье
© Фото пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первое представление шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты", подготовленного знаменитыми фигуристами - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов Петром Чернышёвым, прошло в воскресенье в подмосковных городских округах Шаховская и Волоколамский, сообщает пресс-служба облправительства.
"Бременские музыканты" - продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".
При поддержке правительства Московской области "Бременские музыканты" увидят ещё в 20 городских округах.
"Сегодня 1 мая - открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках. Я благодарю Татьяну Навку и Петра Чернышева за шоу "Бременские музыканты", которое дальше поедет по всей территории Московской области. Оно специально сделано для нашего региона - со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен - маленькая Шаховская это, или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей", - приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма Московской области Елены Харламовой.
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21 января, 15:07Новости Подмосковья
Московская область приняла около двух миллионов туристов этой зимой
 
Новости ПодмосковьяТатьяна НавкаПетр ЧернышевМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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