https://ria.ru/20220501/shok-1786412585.html

СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком

СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком

Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T06:29

2022-05-01T06:29

2022-05-01T07:30

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.Как отмечает издание, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.Как заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес, бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220427/krizis-1785698761.html

https://ria.ru/20220430/tseny-1786304339.html

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в мире, германия, украина, россия, европа