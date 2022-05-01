Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/shok-1786412585.html
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком - РИА Новости, 01.05.2022
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком
Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T06:29
2022-05-01T07:30
в мире
германия
украина
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029879_0:97:3299:1953_1920x0_80_0_0_c55fdc20a8a2e5c6a9ffad8b15d0ee37.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.Как отмечает издание, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.Как заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес, бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220427/krizis-1785698761.html
https://ria.ru/20220430/tseny-1786304339.html
германия
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029879_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_b14618d56c62ad519209c045b6eb52ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, европа
06:29 01.05.2022 (обновлено: 07:30 01.05.2022)
 
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком

Handelsblatt: Германия переживает инфляционный шок в сфере продовольствия

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОчередь у супермаркета в Берлине
Очередь у супермаркета в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Очередь у супермаркета в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
Как отмечает издание, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:36
Промышленный союз Германии заявил о двойном кризисе немецкой экономики
При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.
По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.
Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.
Как заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес, бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Участник массовых волнений в Бейруте - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:19
Эксперты предупредили о последствиях роста цен на продукты из-за санкций
 
В миреГерманияУкраинаРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала