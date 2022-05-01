https://ria.ru/20220501/shok-1786412585.html
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком - РИА Новости, 01.05.2022
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком
Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T06:29
2022-05-01T06:29
2022-05-01T07:30
в мире
германия
украина
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029879_0:97:3299:1953_1920x0_80_0_0_c55fdc20a8a2e5c6a9ffad8b15d0ee37.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.Как отмечает издание, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.Как заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес, бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — добавил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220427/krizis-1785698761.html
https://ria.ru/20220430/tseny-1786304339.html
германия
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029879_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_b14618d56c62ad519209c045b6eb52ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, европа
06:29 01.05.2022 (обновлено: 07:30 01.05.2022)
СМИ: Германия столкнулась с инфляционным шоком
Handelsblatt: Германия переживает инфляционный шок в сфере продовольствия
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости.
Германия переживает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, при этом эксперты полагают, что это далеко не конец, говорится
в статье немецкой газеты Handelsblatt.
Как отмечает издание, цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов, свежие овощи подорожали более чем 14 процентов, а растительное масло — на 17 процентов.
При этом, по мнению экспертов, это еще "далеко не конец" спирали роста цен. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.
По данным аналитиков исследовательской компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса этот показатель составлял 77 процентов.
Кроме того, в Германии
ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.
Как заявил отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес, бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении", — добавил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.