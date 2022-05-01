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Жители Сахалина и Курил вышли на первомайское шествие

Жители Сахалина и Курил вышли на первомайское шествие - РИА Новости, 01.05.2022

Жители Сахалина и Курил вышли на первомайское шествие

Сахалин и Курилы широко отметили Первомай, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:23

2022-05-01T08:23

2022-05-01T08:23

южно-сахалинск

праздник весны и труда

сахалин

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – РИА Новости. Сахалин и Курилы широко отметили Первомай, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Самое многочисленное шествие состоялось в Южно-Сахалинске. В рядах праздничных колонн трудовых коллективов на площадь Ленина областного центра пришли более 3 тысяч горожан и гостей острова", - рассказал представитель пресс-службы.Митинг, по традиции организованный профсоюзами, начался с гимна России и поздравлений членов регионального правительства, островного парламента и общественных организаций. Продолжили программу праздника выступления творческих коллективов.Первомайские мероприятия состоялись во всех муниципальных образованиях островного региона.

южно-сахалинск

сахалин

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южно-сахалинск, праздник весны и труда, сахалин, курильские острова