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Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
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Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций
Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022
Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций
Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ, было странно это видеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-01T23:33
2022-05-02T05:44
италия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ, было странно это видеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы. Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
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италия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:33 01.05.2022 (обновлено: 05:44 02.05.2022)
 
Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций

Главу МИД Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ, было странно это видеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы. Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
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