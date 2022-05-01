https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786502848.html

Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций

Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций - РИА Новости, 02.05.2022

Лаврова удивляли итальянские инициативы антироссийских санкций

Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ, было странно это видеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T23:33

2022-05-01T23:33

2022-05-02T05:44

италия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Италия в первых рядах выдвигает инициативы по санкциям против РФ, было странно это видеть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы. Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой", - сказал министр в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

https://ria.ru/20220428/zapad-1785916304.html

италия

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италия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)