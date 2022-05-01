16:23 01.05.2022 (обновлено: 17:22 01.05.2022)
Земан призвал замедлить уход от использования угля в Европе
Президент Чехии Земан призвал продлить процесс отказа от использования угля в Европе
Вагоны с углем. Архивное фото
ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Процесс отхода от использования угля в Европе был слишком быстрым, его надо максимально продлить, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая на пражском телеканале CNN Prima NEWS.
"Что касается поставок газа, то я не буду повторять то, о чем сейчас всюду можно прочитать от разных специалистов: диверсификация, сжиженный газ, поставки из Норвегии, новые газопроводы и т.д. Думаю, что я не встречу понимания у экологов, но я считаю, что отход от угля был слишком быстрым. Хорошо бы разложить этот процесс на более длительный период времени. Ведь речь не идет лишь об угольных, но и о тепловых электростанциях, а поставки тепла – это ключевой вопрос", - сказал Земан.
Правительство Чехии запланировало полный отказ от использования угля на 2033 год, созданная для изучения этого вопроса угольная комиссия предложила 2038 год. "И это разумно, но я протянул бы этот процесс еще на 10 лет", - отметил Земан.
Отвечая на вопрос о требовании России производить оплаты за газ в рублях, Земан подчеркнул, что каждая страна защищает свои собственные интересы.
"Каждая страна защищает свои национальные интересы, которые бывают кратковременными и долговременными. Кратковременные заключаются в том, чтобы иметь запасы газа. Долговременные – в том, чтобы иметь безопасность. А россияне – признаюсь, что к моему удивлению, как и к удивлению многих иных политиков – показали, что они являются иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, нежели я думал. Так что из этого следует, что долговременный национальный интерес заключается в том, чтобы не быть зависимыми от российского газа", - сказал Земан.