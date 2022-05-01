https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2022
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:45
2022-05-01T11:45
2022-05-01T17:06
владимир путин
россия
москва
украина
газпром
евросоюз
санкции в отношении россии
анналена бербок
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины. Такое мнение она высказала в интервью газете Bild am Sonntag.По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. "Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска", — утверждает Бербок.Министр также выразила мнение, что Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она подчеркнула, что ЕС "никогда больше не сможет положиться на обещания" Москвы.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Россия признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html
https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, москва, украина, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, анналена бербок
11:45 01.05.2022 (обновлено: 17:06 01.05.2022)
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Глава МИД ФРГ Бербок: санкции против РФ могут снять только после вывода войск с Украины