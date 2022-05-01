https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html

Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций

Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2022

Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:45

2022-05-01T11:45

2022-05-01T17:06

владимир путин

россия

москва

украина

газпром

евросоюз

санкции в отношении россии

анналена бербок

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины. Такое мнение она высказала в интервью газете Bild am Sonntag.По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. "Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска", — утверждает Бербок.Министр также выразила мнение, что Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она подчеркнула, что ЕС "никогда больше не сможет положиться на обещания" Москвы.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Россия признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.

https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html

https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html

россия

москва

украина

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

владимир путин, россия, москва, украина, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, анналена бербок