Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2022
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T11:45
2022-05-01T17:06
владимир путин
россия
москва
украина
газпром
евросоюз
санкции в отношении россии
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:92:2724:1624_1920x0_80_0_0_d174e05032581151151d066f1dd9c493.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины. Такое мнение она высказала в интервью газете Bild am Sonntag.По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. "Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска", — утверждает Бербок.Министр также выразила мнение, что Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она подчеркнула, что ЕС "никогда больше не сможет положиться на обещания" Москвы.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Россия признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html
https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:0:2472:1853_1920x0_80_0_0_45c2940ff0fdf3fa53e2dd21ed849771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, москва, украина, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, анналена бербок
11:45 01.05.2022 (обновлено: 17:06 01.05.2022)
 
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций

Глава МИД ФРГ Бербок: санкции против РФ могут снять только после вывода войск с Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины. Такое мнение она высказала в интервью газете Bild am Sonntag.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. "Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска", — утверждает Бербок.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:24
Германии придется платить за российский газ в рублях, заявил лидер АдГ
Министр также выразила мнение, что Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она подчеркнула, что ЕС "никогда больше не сможет положиться на обещания" Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Россия признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.
Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 09:49
Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе
 
Владимир ПутинРоссияМоскваУкраинаГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала