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Упавший в Красноярском крае частный самолет выполнял несогласованный рейс
Упавший в Красноярском крае частный самолет выполнял несогласованный рейс - РИА Новости, 01.05.2022
Упавший в Красноярском крае частный самолет выполнял несогласованный рейс
Частный легкомоторный самолет Cessna 182, упавший в Манском районе Красноярского края, выполнял несогласованный рейс, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:19
2022-05-01T16:19
2022-05-01T16:21
происшествия
красноярский край
манский район
красноярск
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Частный легкомоторный самолет Cessna 182, упавший в Манском районе Красноярского края, выполнял несогласованный рейс, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Легкомоторное воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края. По предварительным данным, в результате происшествия 1 человек погиб, 1 получил травмы. Обстоятельства и причины авиасобытия устанавливаются", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что при падении самолета один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным СК, инцидент произошел около 16.00 (12.00 мск) в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились двое. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20220501/samolet-1786449704.html
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происшествия, красноярский край, манский район, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
16:19 01.05.2022 (обновлено: 16:21 01.05.2022)
Упавший в Красноярском крае частный самолет выполнял несогласованный рейс
Транспортная прокуратура: упавший частный самолет выполнял несогласованный рейс