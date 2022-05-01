https://ria.ru/20220501/samolet-1786449704.html
При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек
При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022
При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек
в Красноярском крае
2022-05-01T14:24
2022-05-01T14:24
2022-05-01T14:24
происшествия
красноярский край
манский район
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при падении частного легкомоторного самолета в Манском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 13.30 (по московскому времени) в Манском районе Красноярского края произошло падение частного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, на борту самолета находились два человека. Один человек погиб, один госпитализирован, на земле разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html
красноярский край
манский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, манский район
При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек
При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек, еще один пострадал
в Красноярском крае