https://ria.ru/20220501/samolet-1786449704.html

При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек

При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек - РИА Новости, 01.05.2022

При падении частного самолета в Красноярском крае погиб человек

в Красноярском крае

2022-05-01T14:24

2022-05-01T14:24

2022-05-01T14:24

происшествия

красноярский край

манский район

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при падении частного легкомоторного самолета в Манском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 13.30 (по московскому времени) в Манском районе Красноярского края произошло падение частного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, на борту самолета находились два человека. Один человек погиб, один госпитализирован, на земле разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220114/samolety-1767819052.html

красноярский край

манский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, манский район