https://ria.ru/20220501/rubl-1786406008.html

Херсонская область переходит в рублевую зону

Херсонская область переходит в рублевую зону - РИА Новости, 01.05.2022

Херсонская область переходит в рублевую зону

Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T00:11

2022-05-01T00:11

2022-05-01T00:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир сальдо

херсонская область

украина

донецкая народная республика

россия

рубль

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ХЕРСОН, 1 мая - РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.Переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.По его словам, у банка есть разрешение на работу и уже имеется опыт работы на территории ДНР и ЛНР. "Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области", - сказал Сальдо.Как сообщил глава администрации, сейчас пенсионеры и частично бюджетники получают деньги на карточки в гривнах, но практически все банкоматы и кассы в магазинах не принимают карты и просят расплачиваться наличными, что создает неудобства. "Сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте. Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни", - сказал он.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786393619.html

херсонская область

украина

донецкая народная республика

россия

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владимир сальдо, херсонская область , украина, донецкая народная республика, россия, рубль