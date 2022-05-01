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Херсонская область переходит в рублевую зону - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/rubl-1786406008.html
Херсонская область переходит в рублевую зону
Херсонская область переходит в рублевую зону - РИА Новости, 01.05.2022
Херсонская область переходит в рублевую зону
Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T00:11
2022-05-01T00:15
обострение ситуации в днр и лнр
владимир сальдо
херсонская область
украина
донецкая народная республика
россия
рубль
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ХЕРСОН, 1 мая - РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.Переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.По его словам, у банка есть разрешение на работу и уже имеется опыт работы на территории ДНР и ЛНР. "Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области", - сказал Сальдо.Как сообщил глава администрации, сейчас пенсионеры и частично бюджетники получают деньги на карточки в гривнах, но практически все банкоматы и кассы в магазинах не принимают карты и просят расплачиваться наличными, что создает неудобства. "Сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте. Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни", - сказал он.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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херсонская область
украина
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владимир сальдо, херсонская область , украина, донецкая народная республика, россия, рубль
00:11 01.05.2022 (обновлено: 00:15 01.05.2022)
 
Херсонская область переходит в рублевую зону

Херсонская область с 1 мая начала переход в рублевую зону, который продлится четыре месяца

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХЕРСОН, 1 мая - РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
Переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.
"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", - подчеркнул Стремоусов.
Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.
По его словам, у банка есть разрешение на работу и уже имеется опыт работы на территории ДНР и ЛНР. "Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области", - сказал Сальдо.
Как сообщил глава администрации, сейчас пенсионеры и частично бюджетники получают деньги на карточки в гривнах, но практически все банкоматы и кассы в магазинах не принимают карты и просят расплачиваться наличными, что создает неудобства. "Сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте. Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни", - сказал он.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРубль
 
 
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