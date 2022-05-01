Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ
Путин подписал закон о закреплении за РГБ хранения обязательного экземпляра документов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Российской государственной библиотеки в Москве
Здание Российской государственной библиотеки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра документов, а также о создании фонда этих документов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Закон закрепляет за РГБ доставку обязательного экземпляра печатного издания и его копии в электронной форме, а также постоянное хранение обязательного федерального экземпляра и информирование о нем.
Речь идет об обязательном экземпляре печатного издания и обязательном экземпляре печатного издания в электронной форме, обязательном экземпляре аудиовизуальной продукции.
Также, согласно закону, производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей два обязательных экземпляра печатных изданий в электронной форме, заверенных квалифицированной электронной подписью производителя документа, в РГБ.