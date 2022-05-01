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Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ
Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ
Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:25
2022-05-01T15:25
общество
российская государственная библиотека
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра документов, а также о создании фонда этих документов.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон закрепляет за РГБ доставку обязательного экземпляра печатного издания и его копии в электронной форме, а также постоянное хранение обязательного федерального экземпляра и информирование о нем.Речь идет об обязательном экземпляре печатного издания и обязательном экземпляре печатного издания в электронной форме, обязательном экземпляре аудиовизуальной продукции.Также, согласно закону, производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей два обязательных экземпляра печатных изданий в электронной форме, заверенных квалифицированной электронной подписью производителя документа, в РГБ.
https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html
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общество, российская государственная библиотека, россия, владимир путин
15:25 01.05.2022
 
Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ

Путин подписал закон о закреплении за РГБ хранения обязательного экземпляра документов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Российской государственной библиотеки в Москве
Здание Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Российской государственной библиотеки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра документов, а также о создании фонда этих документов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Закон закрепляет за РГБ доставку обязательного экземпляра печатного издания и его копии в электронной форме, а также постоянное хранение обязательного федерального экземпляра и информирование о нем.
Речь идет об обязательном экземпляре печатного издания и обязательном экземпляре печатного издания в электронной форме, обязательном экземпляре аудиовизуальной продукции.
Также, согласно закону, производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей два обязательных экземпляра печатных изданий в электронной форме, заверенных квалифицированной электронной подписью производителя документа, в РГБ.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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