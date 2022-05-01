https://ria.ru/20220501/rgb-1786455349.html

Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ

Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:25

2022-05-01T15:25

2022-05-01T15:25

общество

российская государственная библиотека

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении за Российской государственной библиотекой (РГБ) доставки и хранения обязательного экземпляра документов, а также о создании фонда этих документов.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон закрепляет за РГБ доставку обязательного экземпляра печатного издания и его копии в электронной форме, а также постоянное хранение обязательного федерального экземпляра и информирование о нем.Речь идет об обязательном экземпляре печатного издания и обязательном экземпляре печатного издания в электронной форме, обязательном экземпляре аудиовизуальной продукции.Также, согласно закону, производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационно-телекоммуникационных сетей два обязательных экземпляра печатных изданий в электронной форме, заверенных квалифицированной электронной подписью производителя документа, в РГБ.

https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, российская государственная библиотека, россия, владимир путин