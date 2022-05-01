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Умерла французская певица Режин - РИА Новости, 01.05.2022
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Культура
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Умерла французская певица Режин
Умерла французская певица Режин - РИА Новости, 01.05.2022
Умерла французская певица Режин
Французская певица Режин скончалась в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:52
2022-05-01T13:52
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сша
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Французская певица Режин скончалась в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж."Режин мирно покинула нас 1 мая в 11 часов утра в парижском регионе", — приводит агентство слова внучки певицы.Режин (настоящее имя - Режина Зильберберг) — французская певица бельгийского происхождения, популярная в 50-х годах. Именно ее называют изобретательницей дискотек, которые стали прототипами нынешних ночных клубов. Первое заведение под вывеской "У Режин" ("Chez Régine`s") появилось в Париже в 1953 году, певица владела ночными заведениями в 25 городах Европы и США. В 40- 50-е годы Режин обучала модным танцам, в том числе твисту, элиту Франции. Сама себя она называла "королевой ночи". Режин также снималась в комедиях.
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париж, европа, сша, в мире, культура
13:52 01.05.2022
 
Умерла французская певица Режин

Французская "королева ночи" Режин умерла в возрасте 92 лет

© AFP 2022 / Pierre-Franck ColombierФранцузская актриса и певица Режин
Французская актриса и певица Режин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / Pierre-Franck Colombier
Французская актриса и певица Режин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Французская певица Режин скончалась в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж.
"Режин мирно покинула нас 1 мая в 11 часов утра в парижском регионе", — приводит агентство слова внучки певицы.
Режин (настоящее имя - Режина Зильберберг) — французская певица бельгийского происхождения, популярная в 50-х годах. Именно ее называют изобретательницей дискотек, которые стали прототипами нынешних ночных клубов. Первое заведение под вывеской "У Режин" ("Chez Régine`s") появилось в Париже в 1953 году, певица владела ночными заведениями в 25 городах Европы и США. В 40- 50-е годы Режин обучала модным танцам, в том числе твисту, элиту Франции. Сама себя она называла "королевой ночи". Режин также снималась в комедиях.
 
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