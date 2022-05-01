https://ria.ru/20220501/rezhin-1786447610.html
Умерла французская певица Режин
Умерла французская певица Режин - РИА Новости, 01.05.2022
Умерла французская певица Режин
Французская певица Режин скончалась в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:52
2022-05-01T13:52
2022-05-01T13:52
культура
париж
европа
сша
в мире
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786447181_0:84:1506:931_1920x0_80_0_0_9957e91fc2bb97d38ac82c7db1ff05b3.jpg
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Французская певица Режин скончалась в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на внучку артистки Дафне Роткаж."Режин мирно покинула нас 1 мая в 11 часов утра в парижском регионе", — приводит агентство слова внучки певицы.Режин (настоящее имя - Режина Зильберберг) — французская певица бельгийского происхождения, популярная в 50-х годах. Именно ее называют изобретательницей дискотек, которые стали прототипами нынешних ночных клубов. Первое заведение под вывеской "У Режин" ("Chez Régine`s") появилось в Париже в 1953 году, певица владела ночными заведениями в 25 городах Европы и США. В 40- 50-е годы Режин обучала модным танцам, в том числе твисту, элиту Франции. Сама себя она называла "королевой ночи". Режин также снималась в комедиях.
париж
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786447181_0:0:1506:1131_1920x0_80_0_0_0e62f1b34bbc02cd39a58b0c71ae80d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, европа, сша, в мире, культура
Умерла французская певица Режин
Французская "королева ночи" Режин умерла в возрасте 92 лет