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В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем - РИА Новости, 01.05.2022
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В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем
В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем - РИА Новости, 01.05.2022
В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем
Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:04
2022-05-01T18:32
политика
россия
китай
индия
индонезия
сша
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.По словам журналиста, события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, предположил автор статьи.По его мнению, очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней. Среди них — Индонезия, Китай и Индия. Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.Он напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.Кроме того, летом Пекин примет у себя 14-й саммит БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР уже сейчас работают над созданием платежных систем, рейтинговых агентств и автономной от Запада ключевой финансовой инфраструктуры, говорится в публикации.Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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политика, россия, китай, индия, индонезия, сша, евросоюз, владимир путин, брикс
17:04 01.05.2022 (обновлено: 18:32 01.05.2022)
 
В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем

Британская The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих блока в ближайшем будущем

CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.
По словам журналиста, события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, предположил автор статьи.
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"Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей", — пишет Халлиган.

Он напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.
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"Геополитика действительно вернулась", — убежден Халлиган.

Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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