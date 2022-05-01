https://ria.ru/20220501/razdel-1786467159.html

В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем

В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем - РИА Новости, 01.05.2022

В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем

Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:04

2022-05-01T17:04

2022-05-01T18:32

политика

россия

китай

индия

индонезия

сша

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.По словам журналиста, события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, предположил автор статьи.По его мнению, очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней. Среди них — Индонезия, Китай и Индия. Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.Он напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.Кроме того, летом Пекин примет у себя 14-й саммит БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР уже сейчас работают над созданием платежных систем, рейтинговых агентств и автономной от Запада ключевой финансовой инфраструктуры, говорится в публикации.Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

https://ria.ru/20220430/biznes-1786390508.html

россия

китай

индия

индонезия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, китай, индия, индонезия, сша, евросоюз, владимир путин, брикс