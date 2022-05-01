17:04 01.05.2022 (обновлено: 18:32 01.05.2022)
В Британии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем
Британская The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих блока в ближайшем будущем
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мир может разделиться на два враждующих экономических блока в ближайшем будущем, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.
По словам журналиста, события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, предположил автор статьи.
По его мнению, очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней. Среди них — Индонезия, Китай и Индия. Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.
"Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей", — пишет Халлиган.
"Геополитика действительно вернулась", — убежден Халлиган.
Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
Как уточнили в Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.