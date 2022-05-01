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Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:54
2022-05-01T14:56
общество
владимир путин
павел завальный
россия
газпром
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.В этих целях документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220421/ogon-1784700954.html
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общество, владимир путин, павел завальный, россия, газпром, госдума рф
14:54 01.05.2022 (обновлено: 14:56 01.05.2022)
 
Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Президент Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.
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В этих целях документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.
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23 февраля, 09:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Космическая стойкость: почему Вечный огонь никогда не гаснетВечный огонь в Александровском саду – один из важнейших символов победы в Великой Отечественной войне. Ему не страшны сильнейшие порывы ветра, дождь и ураган. В преддверии 23 февраля сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы провели на мемориале профилактические работы, а также раскрыли секрет конструкции уникальной горелки.
 
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