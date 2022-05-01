https://ria.ru/20220501/putin-1786452675.html

Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:54

2022-05-01T14:54

2022-05-01T14:56

общество

владимир путин

павел завальный

россия

газпром

госдума рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.В этих целях документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220421/ogon-1784700954.html

https://ria.ru/20220223/ogon-1774497836.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, павел завальный, россия, газпром, госдума рф