Протестующие пытались перекричать Шольца во время выступления
Протестующие против поставок оружия Киеву пытались перекричать канцлера Шольца
© AP Photo / Stefanie LoosКанцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
© AP Photo / Stefanie Loos
Канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Публика в Дюссельдорфе во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который говорил о военных поставках Киеву, скандировала лозунг "добиться мира без оружия".
Канцлер, иногда повышая голос, заявил под возгласы из толпы, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины "должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия". "Этот взгляд устарел", - сказал Шольц на мероприятии по случаю Первомая в Дюссельдорфе, его заявление транслировал телеканал Phoenix.
Канцлер заявил, что Германия и далее будет поддерживать Украину деньгами, гуманитарной помощью и поставками вооружений, "как это делают многие другие страны в Европе".
На данный момент более 125 тысяч человек подписали петицию на портале Change.org с призывом к канцлеру ФРГ не поставлять тяжёлое оружие Киеву.
Ранее бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.