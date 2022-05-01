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Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения - РИА Новости, 01.05.2022
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Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения
Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения - РИА Новости, 01.05.2022
Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения
Проездные школьников и студентов в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T01:34
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общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Проездные школьников и студентов в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения.Как сообщал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, департамент транспорта создал возможность пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за неиспользованные дни.Теперь школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты на социальную карту москвича не до конца календарного месяца, а сроком на 30 или 90 дней. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.По словам Ликсутова, это решение делает городской транспорт более комфортным и доступным, оно позволит сэкономить время и средства для миллиона человек, а также сократит очереди в кассах московского метро в первых числах месяцев на четверть.
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общество, максим ликсутов , москва
01:34 01.05.2022 (обновлено: 05:12 01.05.2022)
 
Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения

Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак Московского метро
Знак Московского метро - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Проездные школьников и студентов в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения.
Как сообщал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, департамент транспорта создал возможность пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за неиспользованные дни.
Теперь школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты на социальную карту москвича не до конца календарного месяца, а сроком на 30 или 90 дней. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.
По словам Ликсутова, это решение делает городской транспорт более комфортным и доступным, оно позволит сэкономить время и средства для миллиона человек, а также сократит очереди в кассах московского метро в первых числах месяцев на четверть.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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