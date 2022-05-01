https://ria.ru/20220501/proezdnye-1786408392.html

Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения

Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения - РИА Новости, 01.05.2022

Проездные учащихся в Москве теперь действуют 30 и 90 дней после пополнения

Проездные школьников и студентов в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T01:34

2022-05-01T01:34

2022-05-01T05:12

общество

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Проездные школьников и студентов в Москве теперь действуют 30 и 90 дней с момента пополнения.Как сообщал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, департамент транспорта создал возможность пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за неиспользованные дни.Теперь школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты на социальную карту москвича не до конца календарного месяца, а сроком на 30 или 90 дней. Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день.По словам Ликсутова, это решение делает городской транспорт более комфортным и доступным, оно позволит сэкономить время и средства для миллиона человек, а также сократит очереди в кассах московского метро в первых числах месяцев на четверть.

https://ria.ru/20220501/novovvedeniya-1786407503.html

москва

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общество, максим ликсутов , москва