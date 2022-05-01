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Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России - РИА Новости, 01.05.2022
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России
Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:18
2022-05-01T23:18
2022-05-01T23:18
праздник весны и труда
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786441270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95ed80167ffe27f28bc48d19c49448a6.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел… Существенных правонарушений не допущено", - рассказала она.По ее словам, в более чем 1600 населенных пунктах страны состоялось свыше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Кроме того, правопорядок также обеспечивали росгвардейцы, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздник весны и труда, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России
В МВД России сообщили, что празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел… Существенных правонарушений не допущено", - рассказала она.
По ее словам, в более чем 1600 населенных пунктах страны состоялось свыше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Кроме того, правопорядок также обеспечивали росгвардейцы, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.