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Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России - РИА Новости, 01.05.2022
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Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России - РИА Новости, 01.05.2022
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России
Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:18
2022-05-01T23:18
праздник весны и труда
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел… Существенных правонарушений не допущено", - рассказала она.По ее словам, в более чем 1600 населенных пунктах страны состоялось свыше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Кроме того, правопорядок также обеспечивали росгвардейцы, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.
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праздник весны и труда, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
23:18 01.05.2022
 
Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России

В МВД России сообщили, что празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники шествия на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященного празднику Весны и Труда
Участники шествия на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященного празднику Весны и Труда - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники шествия на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященного празднику Весны и Труда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел… Существенных правонарушений не допущено", - рассказала она.
По ее словам, в более чем 1600 населенных пунктах страны состоялось свыше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Кроме того, правопорядок также обеспечивали росгвардейцы, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 10:25Омская область
Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек
 
Праздник Весны и ТрудаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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