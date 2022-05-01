https://ria.ru/20220501/prazdnik-1786501304.html

Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России

Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России - РИА Новости, 01.05.2022

Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, сообщили в МВД России

Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:18

2022-05-01T23:18

2022-05-01T23:18

праздник весны и труда

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786441270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95ed80167ffe27f28bc48d19c49448a6.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок в России во время первомайских мероприятий, существенных правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Для охраны правопорядка было задействовано около 26 тысяч сотрудников органов внутренних дел… Существенных правонарушений не допущено", - рассказала она.По ее словам, в более чем 1600 населенных пунктах страны состоялось свыше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Кроме того, правопорядок также обеспечивали росгвардейцы, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

https://ria.ru/20220501/omsk-1786427163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздник весны и труда, министерство внутренних дел рф (мвд россии)