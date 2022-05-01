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Помощник главы Чечни заявил, что встретил бы Ураза-байрам в Киеве

Помощник главы Чечни заявил, что встретил бы Ураза-байрам в Киеве - РИА Новости, 01.05.2022

Помощник главы Чечни заявил, что встретил бы Ураза-байрам в Киеве

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сказал, что не отказался бы встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам в Киеве, но пока есть еще ряд... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:19

2022-05-01T21:19

2022-05-01T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

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чеченская республика (чечня)

владимир зеленский

украина

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 1 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сказал, что не отказался бы встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам в Киеве, но пока есть еще ряд задач на передовой в Донбассе."Мы все держим пост. Ни один из нас не нарушил еще своего поста. На вопрос, где мы собираемся его встречать (праздник Ураза-байрам – ред.), конечно, желательно было бы его встретить в Киеве в кабинете у Зеленского (Владимира Зеленского – ред.), чтоб он нам еще стол бегал накрывал, посмотрим, какой будет итог… Пока будем встречать его здесь на фронте", - сказал Алаудинов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220501/kadyrov-1786485267.html

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"Желательно было бы его встретить в Киеве" – Апты Алаудинов о празднике Ураза-Байрам Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сказал, что не отказался бы встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам в Киеве, но пока есть еще ряд задач на передовой в Донбассе. 2022-05-01T21:19 true PT0M27S

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в мире, киев, донбасс, чеченская республика (чечня), владимир зеленский, украина