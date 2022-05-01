https://ria.ru/20220501/posobiya-1786406991.html

В Москве нуждающиеся семьи могут подать заявки на новые пособия на детей

В Москве нуждающиеся семьи могут подать заявки на новые пособия на детей - РИА Новости, 01.05.2022

В Москве нуждающиеся семьи могут подать заявки на новые пособия на детей

Нуждающиеся семьи Москвы с 1 мая могут подать заявки на получение новых установленных 12 апреля пособий на детей через личный кабинет на официальном сайте мэра... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T00:31

2022-05-01T00:31

2022-05-01T00:31

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нуждающиеся семьи Москвы с 1 мая могут подать заявки на получение новых установленных 12 апреля пособий на детей через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании единой системы детских выплат правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от 0 до 18 лет. С 1 мая нуждающиеся семьи в Москве в своем личном кабинете портала mos.ru смогут оформлять заявки на получение пособий за детей по новому единому размеру.Пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума - 18 714 рублей в месяц. Размер выплат зависит только от дохода семьи, и может составить 50% от величины прожиточного минимума ребёнка – 8 087 рублей, 75% – 12 131 рубль или 100% – 16 174 рубля в месяц. Выплата установлена с 1 апреля 2022 года.Уточняется, что семьи, которым ежемесячное пособие на ребёнка было назначено по ранее действовавшим правилам, будут продолжать получать выплаты до достижения ребёнком возраста 3 лет, 8 лет и 18 лет соответственно. При этом начиная с 1 мая 2022 года получатели таких пособий также вправе обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума.При подтверждении права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года, при отказе – сохраняется ранее назначенная сумма пособия до достижения ребенком возраста 3, 8 или 18 лет соответственно.

https://ria.ru/20220501/vyplata-1786406349.html

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общество, владимир путин, москва, россия