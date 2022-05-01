Министерство инфраструктуры Украины приказало закрыть ряд морских портов
Министерство инфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗнак зоны ограниченного доступа в морском торговом порту Мариуполя
Знак зоны ограниченного доступа в морском торговом порту Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины приказало временно закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на украинский правительственный портал.
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Как заявили в министерстве, принятие таких мер "обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.