https://ria.ru/20220501/porty-1786414721.html

Министерство инфраструктуры Украины приказало закрыть ряд морских портов

Министерство инфраструктуры Украины приказало закрыть ряд морских портов - РИА Новости, 01.05.2022

Министерство инфраструктуры Украины приказало закрыть ряд морских портов

Министерство инфраструктуры Украины приказало временно закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T07:35

2022-05-01T07:35

2022-05-01T07:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

бердянск

мариуполь

донбасс

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины приказало временно закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на украинский правительственный портал."Согласно приказу, со дня его официального опубликования закрыты до восстановления украинской стороной контроля такие морские порты: Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон", - сообщило агентство.Как заявили в министерстве, принятие таких мер "обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/suda-1781490761.html

украина

бердянск

мариуполь

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в мире, владимир путин, украина, бердянск, мариуполь, донбасс