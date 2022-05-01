Пелоси: конгресс изучает запрос Байдена о беспрецедентной помощи Украине
Пелоси заявила, что конгресс рассматривает запрос Байдена о беспрецедентной помощи Киеву
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Конгрессмены США ведут работу над запросом президента Джо Байдена о выделении беспрецедентных 33 миллиардов долларов для оказания дополнительной помощи Украине, заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, посетившая с визитом Киев.
"Президент (Украины Владимир) Зеленский заявил о необходимости оказания дальнейшей помощи со стороны США оборонного, экономического и гуманитарного характера. Наша делегация заявила, что дополнительная американская поддержка уже на подходе, поскольку мы работаем над преобразованием запроса президента США о финансировании в пакет законодательных инициатив", - говорится в распространенном заявлении Пелоси.
Ранее на текущей неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на помощь Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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