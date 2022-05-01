https://ria.ru/20220501/pomosch-1786459706.html

Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом - РИА Новости, 01.05.2022

Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий на Украине, об этом канцлер Олаф Шольц заявил на мероприятии в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:06

2022-05-01T16:06

2022-05-01T16:06

в мире

экономика

германия

украина

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий на Украине, об этом канцлер Олаф Шольц заявил на мероприятии в Дюссельдорфе по случаю Первого мая."Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", - приводит слова Шольца агентство dpa.По словам канцлера, сейчас Украина, будучи одним из основных поставщиков зерна, в значительной степени ограничена в своих возможностях для экспорта.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые - на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар - на 6,7%.

https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, украина