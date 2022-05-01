https://ria.ru/20220501/pogoda-1786424398.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 01.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, до плюс 14 ожидается в Москве в воскресенье, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:54
2022-05-01T09:54
2022-05-01T09:54
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переменная облачность, до плюс 14 ожидается в Москве в воскресенье, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Синоптическая ситуация большую часть дня будет определяться относительно погожим влиянием антициклона с температурным фоном немного ниже положенной климатической нормы, и лишь к вечеру с приближением атмосферного фронта небо нахмурится и в городе брызнут незначительные дожди, поэтому ожидается переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 12-14 градусов в Москве, в Подмосковье - плюс 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20220428/pogoda-1786038040.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве 1 мая ожидается переменная облачность и до плюс 14 градусов