https://ria.ru/20220501/pogoda-1786424398.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 01.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Переменная облачность, до плюс 14 ожидается в Москве в воскресенье, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:54

2022-05-01T09:54

2022-05-01T09:54

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Переменная облачность, до плюс 14 ожидается в Москве в воскресенье, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Синоптическая ситуация большую часть дня будет определяться относительно погожим влиянием антициклона с температурным фоном немного ниже положенной климатической нормы, и лишь к вечеру с приближением атмосферного фронта небо нахмурится и в городе брызнут незначительные дожди, поэтому ожидается переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 12-14 градусов в Москве, в Подмосковье - плюс 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220428/pogoda-1786038040.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)