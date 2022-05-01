Рейтинг@Mail.ru
Май в европейской части России начался с заморозков - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/pogoda-1786420265.html
Май в европейской части России начался с заморозков
Май в европейской части России начался с заморозков - РИА Новости, 01.05.2022
Май в европейской части России начался с заморозков
Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:09
2022-05-01T16:05
общество
погода
россия
москва
строгино
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/98/1561949887_0:84:3217:1894_1920x0_80_0_0_4f194450839715d05b6ab073d9950aac.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах (минус 4,2 градуса), Пушкино (минус 4,3), Ново-Иерусалиме (минус 4,6) и Электростали (минус 4,7). Самая низкая температура зафиксирована традиционно на "полюсе холода" — в Черустях, где столбик термометра застыл на отметке минус 5,4 градуса.Метеоролог рассказал, что на Русском Севере морозы ударили почти до минус двенадцати градусов. Кроме того, холод "обвалился" до Черноземья, а линия заморозков прошла через Брянщину, Орловщину, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также через Татарстан, Башкортостан и Челябинскую область. По его прогнозу, в ближайшие пять суток вероятность ночных заморозков сохранится.
https://ria.ru/20220422/orvi-1784821437.html
россия
москва
строгино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/98/1561949887_289:0:2928:1979_1920x0_80_0_0_6235aa8728bdb70d39b5d476a6abe3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, россия, москва, строгино, московская область (подмосковье)
09:09 01.05.2022 (обновлено: 16:05 01.05.2022)
 
Май в европейской части России начался с заморозков

Температура утром в Москве опустилась до минус 1,7 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИней на листьях
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иней на листьях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Тушино было минус 1,3, Строгино минус 1,8, Бутово минус 3,7, а вот на Балчуге плюс 2,8", — рассказал специалист.

По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах (минус 4,2 градуса), Пушкино (минус 4,3), Ново-Иерусалиме (минус 4,6) и Электростали (минус 4,7). Самая низкая температура зафиксирована традиционно на "полюсе холода" — в Черустях, где столбик термометра застыл на отметке минус 5,4 градуса.
Метеоролог рассказал, что на Русском Севере морозы ударили почти до минус двенадцати градусов. Кроме того, холод "обвалился" до Черноземья, а линия заморозков прошла через Брянщину, Орловщину, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также через Татарстан, Башкортостан и Челябинскую область. По его прогнозу, в ближайшие пять суток вероятность ночных заморозков сохранится.
Молодые люди с ребёнком во время прогулки - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 00:22
Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде
 
ОбществоПогодаРоссияМоскваСтрогиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала