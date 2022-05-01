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Май в европейской части России начался с заморозков
Май в европейской части России начался с заморозков - РИА Новости, 01.05.2022
Май в европейской части России начался с заморозков
Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:09
2022-05-01T09:09
2022-05-01T16:05
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москва
строгино
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах (минус 4,2 градуса), Пушкино (минус 4,3), Ново-Иерусалиме (минус 4,6) и Электростали (минус 4,7). Самая низкая температура зафиксирована традиционно на "полюсе холода" — в Черустях, где столбик термометра застыл на отметке минус 5,4 градуса.Метеоролог рассказал, что на Русском Севере морозы ударили почти до минус двенадцати градусов. Кроме того, холод "обвалился" до Черноземья, а линия заморозков прошла через Брянщину, Орловщину, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также через Татарстан, Башкортостан и Челябинскую область. По его прогнозу, в ближайшие пять суток вероятность ночных заморозков сохранится.
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общество, погода, россия, москва, строгино, московская область (подмосковье)
09:09 01.05.2022 (обновлено: 16:05 01.05.2022)
Май в европейской части России начался с заморозков
Температура утром в Москве опустилась до минус 1,7 градуса