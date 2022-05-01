https://ria.ru/20220501/pogoda-1786420265.html

Май в европейской части России начался с заморозков

Май в европейской части России начался с заморозков - РИА Новости, 01.05.2022

Май в европейской части России начался с заморозков

Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:09

2022-05-01T09:09

2022-05-01T16:05

общество

погода

россия

москва

строгино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Май на большей части территории Европейской России начался с заморозков, под утро в Москве на метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах (минус 4,2 градуса), Пушкино (минус 4,3), Ново-Иерусалиме (минус 4,6) и Электростали (минус 4,7). Самая низкая температура зафиксирована традиционно на "полюсе холода" — в Черустях, где столбик термометра застыл на отметке минус 5,4 градуса.Метеоролог рассказал, что на Русском Севере морозы ударили почти до минус двенадцати градусов. Кроме того, холод "обвалился" до Черноземья, а линия заморозков прошла через Брянщину, Орловщину, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую и Ульяновскую области, а также через Татарстан, Башкортостан и Челябинскую область. По его прогнозу, в ближайшие пять суток вероятность ночных заморозков сохранится.

https://ria.ru/20220422/orvi-1784821437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, погода, россия, москва, строгино, московская область (подмосковье)