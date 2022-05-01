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Число жертв обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/pogibshie-1786445873.html
Число жертв обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух
Число жертв обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух - РИА Новости, 01.05.2022
Число жертв обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух
Еще один мужчина погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, число жертв возросло до двух, сообщает... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T13:36
2022-05-01T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стаханов
лнр
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, число жертв возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погиб мужчина 1982 г.р., а также повреждено 4 жилых дома. Таким образом, жертвами вчерашнего обстрела стали два человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало о погибшем мужчине 55 лет. В субботу ведомство зафиксировало обстрел Стаханова со стороны украинских войск с применением 20 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, стаханов, лнр
13:36 01.05.2022 (обновлено: 13:48 01.05.2022)
 
Число жертв обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ выросло до двух

ЛНР сообщила о еще одном погибшем при обстреле Стаханова со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, число жертв возросло до двух, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погиб мужчина 1982 г.р., а также повреждено 4 жилых дома. Таким образом, жертвами вчерашнего обстрела стали два человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало о погибшем мужчине 55 лет. В субботу ведомство зафиксировало обстрел Стаханова со стороны украинских войск с применением 20 ракет из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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