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Крымская епархия сообщила неканонической ПЦУ судьбу пленного капеллана

Крымская епархия сообщила неканонической ПЦУ судьбу пленного капеллана - РИА Новости, 01.05.2022

Крымская епархия сообщила неканонической ПЦУ судьбу пленного капеллана

Одесская епархия неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обращалась к Симферопольской и Крымской епархии канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:41

2022-05-01T08:41

2022-05-01T08:41

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севастополь

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Одесская епархия неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обращалась к Симферопольской и Крымской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по поводу судьбы капеллана, сдавшегося в плен с пограничниками на острове Змеиный, сведения были предоставлены, рассказал в интервью РИА Новости руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии, настоятель симферопольского храма во имя Державной иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Кротков.Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. В начале апреля Минобороны РФ сообщило журналистам, что предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения сложивших оружие украинских военных и обеспечило предоставление всеобъемлющей медпомощи раненым украинцам."Был момент, когда с острова Змеиный – это открытая информация – с задержанными украинскими моряками был капеллан ПЦУ, раскольнической организации, из Одессы. И Одесская епархия ПЦУ, которая вышла на контакт, обратилась именно к нам, чтобы получить хоть какую-то информацию. Мы его знали, уточнили, что он в полном здравии, и с ним все будет нормально", — сказал священнослужитель.При этом о дальнейших действиях, отметил священник, "вопроса пока не стояло".В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана ПЦУ. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220323/obmen-1779766643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/batalon-1786148626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, севастополь, россия, русская православная церковь, общество