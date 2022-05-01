Крымская епархия сообщила неканонической ПЦУ судьбу пленного капеллана
Крымская епархия сообщила неканонической ПЦУ судьбу пленного капеллана с острова Змеиный
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся военнослужащие Украины в автобусе в Севастополе (скриншот видео)
Сдавшиеся военнослужащие Украины в автобусе в Севастополе (скриншот видео). Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Одесская епархия неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обращалась к Симферопольской и Крымской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по поводу судьбы капеллана, сдавшегося в плен с пограничниками на острове Змеиный, сведения были предоставлены, рассказал в интервью РИА Новости руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии, настоятель симферопольского храма во имя Державной иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Кротков.
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. В начале апреля Минобороны РФ сообщило журналистам, что предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения сложивших оружие украинских военных и обеспечило предоставление всеобъемлющей медпомощи раненым украинцам.
"Был момент, когда с острова Змеиный – это открытая информация – с задержанными украинскими моряками был капеллан ПЦУ, раскольнической организации, из Одессы. И Одесская епархия ПЦУ, которая вышла на контакт, обратилась именно к нам, чтобы получить хоть какую-то информацию. Мы его знали, уточнили, что он в полном здравии, и с ним все будет нормально", — сказал священнослужитель.
При этом о дальнейших действиях, отметил священник, "вопроса пока не стояло".
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана ПЦУ. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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