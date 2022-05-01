https://ria.ru/20220501/plan-1786438700.html

В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины

В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины - РИА Новости, 01.05.2022

В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил разработать план интеграции освобожденных регионов юга Украины. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:27

2022-05-01T12:27

2022-05-01T12:27

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

политика

запорожская область

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил разработать план интеграции освобожденных регионов юга Украины.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."Нужен план развития освобожденных южных областей и их интеграции в российское экономическое пространство, как минимум до 2030 года. Уже идут обсуждения, какие дороги будут восстановлены, какие предприятия и с кем будут работать", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, предприятия юга Украины должны быть интегрированы в одну технологическую цепочку российских предприятий.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/rubl-1786406008.html

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html

республика крым

запорожская область

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, политика, запорожская область, украина, херсонская область