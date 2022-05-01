Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/plan-1786438700.html
В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины
В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины - РИА Новости, 01.05.2022
В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил разработать план интеграции освобожденных регионов юга Украины. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:27
2022-05-01T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
политика
запорожская область
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443460_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fc713fa02c6e07b24815f4b7968e6c7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил разработать план интеграции освобожденных регионов юга Украины.Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий."Нужен план развития освобожденных южных областей и их интеграции в российское экономическое пространство, как минимум до 2030 года. Уже идут обсуждения, какие дороги будут восстановлены, какие предприятия и с кем будут работать", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, предприятия юга Украины должны быть интегрированы в одну технологическую цепочку российских предприятий.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/rubl-1786406008.html
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786431965.html
республика крым
запорожская область
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd3079bd671a390cba7d4ecb2e6d8f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, политика, запорожская область, украина, херсонская область
12:27 01.05.2022
 
В Крыму предложили разработать план интеграции регионов юга Украины

Советник главы Крыма Крючков предложил разработать план интеграции регионов юга Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил разработать план интеграции освобожденных регионов юга Украины.
Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий.
"Нужен план развития освобожденных южных областей и их интеграции в российское экономическое пространство, как минимум до 2030 года. Уже идут обсуждения, какие дороги будут восстановлены, какие предприятия и с кем будут работать", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, предприятия юга Украины должны быть интегрированы в одну технологическую цепочку российских предприятий.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 00:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Херсонская область переходит в рублевую зону
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 11:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из близлежащих к "Азовстали" домов вышли 46 мирных жителей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымПолитикаЗапорожская областьУкраинаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала