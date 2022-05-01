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Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.05.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220501/pervomay-1786418515.html
Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае
Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.05.2022
Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил праздничную колонну на праздник Весны и Труда и пожелал жителям процветания и сил на новые свершения, во... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:34
2022-05-01T09:06
хабаровский край
общество
хабаровск
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил праздничную колонну на праздник Весны и Труда и пожелал жителям процветания и сил на новые свершения, во всех сферах деятельности региона занято 685 тысяч человек.По данным правительства региона участие в митинге и шествии 1 мая в Хабаровске приняли около 25 тысяч человек. К трудовым коллективам, представителям общественных объединений, краевому правительству, городской администрации, волонтерам и жителям города присоединился экипаж атомной подводной лодки "Хабаровск". Подводники прибыли специально, чтобы поздравить жителей края и принять участие в параде Победы. Колонны с плакатами, транспарантами и разноцветными шарами прошли по Муравьева Амурского - одной из самых исторических улиц города."Первомай – общий праздник, который объединяет людей различных профессий и поколений. Всех тех, кто честным и добросовестным трудом вносит свой вклад в развитие нашего края и всей страны в целом. Сегодня во всех сферах деятельности региона занято 685 тысяч человек. Мы чтим и уважаем представителей всех профессий, которые вносят свой вклад в наше общее процветание... Желаю успеха, процветания и сил на новые свершения", - выступил на празднике губернатор.Дегтярев отметил, что "такая сплоченность важна особенно сегодня, в условиях внешнего давления". По его словам, работа в крае не останавливается ни на минуту: строятся жилье, школы, дороги, в штатном режиме функционируют все предприятия промышленно-экономического блока.После приветственных слов и поздравления глава региона, вместе с председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галиной Кононенко, председателем законодательной думы края Ириной Зикуновой и мэром города Сергеем Кравчуком возглавил колонну праздничного шествия жителей края, посвященного весеннему празднику 1 Мая.Шествие сопровождалось музыкой оркестра штаба Восточного военного округа. На центральной площади имени Ленина открылся фестиваль "Амурфест. Весна" с интерактивными площадками, фотозонами, ярмаркой, мастер-классами, розыгрышами призов и выступлениями местных творческих коллективов. Также в воскресенье в Хабаровске начали работу фонтаны.
https://ria.ru/20220425/pogoda-1785268110.html
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общество, хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев
08:34 01.05.2022 (обновлено: 09:06 01.05.2022)
 
Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае

Губернатор Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае

© Фото : предоставлено пресс-службой правителтства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время праздничного митинга 1 мая в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время праздничного митинга 1 мая в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правителтства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил праздничную колонну на праздник Весны и Труда и пожелал жителям процветания и сил на новые свершения, во всех сферах деятельности региона занято 685 тысяч человек.
По данным правительства региона участие в митинге и шествии 1 мая в Хабаровске приняли около 25 тысяч человек. К трудовым коллективам, представителям общественных объединений, краевому правительству, городской администрации, волонтерам и жителям города присоединился экипаж атомной подводной лодки "Хабаровск". Подводники прибыли специально, чтобы поздравить жителей края и принять участие в параде Победы. Колонны с плакатами, транспарантами и разноцветными шарами прошли по Муравьева Амурского - одной из самых исторических улиц города.
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"Первомай – общий праздник, который объединяет людей различных профессий и поколений. Всех тех, кто честным и добросовестным трудом вносит свой вклад в развитие нашего края и всей страны в целом. Сегодня во всех сферах деятельности региона занято 685 тысяч человек. Мы чтим и уважаем представителей всех профессий, которые вносят свой вклад в наше общее процветание... Желаю успеха, процветания и сил на новые свершения", - выступил на празднике губернатор.
Дегтярев отметил, что "такая сплоченность важна особенно сегодня, в условиях внешнего давления". По его словам, работа в крае не останавливается ни на минуту: строятся жилье, школы, дороги, в штатном режиме функционируют все предприятия промышленно-экономического блока.
После приветственных слов и поздравления глава региона, вместе с председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галиной Кононенко, председателем законодательной думы края Ириной Зикуновой и мэром города Сергеем Кравчуком возглавил колонну праздничного шествия жителей края, посвященного весеннему празднику 1 Мая.
Шествие сопровождалось музыкой оркестра штаба Восточного военного округа. На центральной площади имени Ленина открылся фестиваль "Амурфест. Весна" с интерактивными площадками, фотозонами, ярмаркой, мастер-классами, розыгрышами призов и выступлениями местных творческих коллективов. Также в воскресенье в Хабаровске начали работу фонтаны.
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Хабаровский крайОбществоХабаровскХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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