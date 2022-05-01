23:11 01.05.2022 (обновлено: 23:12 01.05.2022)
Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров
Лавров: Украина изменила позицию и хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию.
"Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".