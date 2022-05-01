https://ria.ru/20220501/peregovory-1786500905.html

Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров

Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022

Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров

Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:11

2022-05-01T23:11

2022-05-01T23:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

стамбул

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он напомнил, что в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию."Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, стамбул, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)