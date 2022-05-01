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Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/peregovory-1786500905.html
Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров
Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров
Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:11
2022-05-01T23:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
стамбул
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он напомнил, что в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию."Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498345.html
украина
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в мире, украина, стамбул, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:11 01.05.2022 (обновлено: 23:12 01.05.2022)
 
Киев изменил позицию и пытается по-другому вести переговоры, заявил Лавров

Лавров: Украина изменила позицию и хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми, в том числе с участием РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры договоренностей, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Украина изменила позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Зеленский должен приказать прекратить сопротивление, заявил Лавров
"Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСтамбулСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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