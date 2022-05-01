https://ria.ru/20220501/peregovory-1786498497.html

Украина саботирует переговоры с Россией, заявил Лавров

Украина саботирует переговоры с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022

Украина саботирует переговоры с Россией, заявил Лавров

Киев саботирует переговоры с Россией, у самого президента Украины Владимира Зеленского "семь пятниц на неделе", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:40

2022-05-01T22:40

2022-05-01T23:36

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Киев саботирует переговоры с Россией, у самого президента Украины Владимира Зеленского "семь пятниц на неделе", заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, ему "совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает" Зеленский. "В течение одного дня может поменять позицию несколько раз", — сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же как и восемь лет минские договоренности", — добавил дипломат.Он напомнил, что в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры соглашения, в частности, готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной — при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого вслед за своим же предложением Киев изменил позицию."Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию", — рассказал Лавров.По его мнению, Зеленский может принести мир стране, если заставит националистов прекратить сопротивление и отпустить всех мирных жителей. Как считает Лавров, все проблемы миром мог решить как Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом "Мир в Донбассе", но потом начал войну, так и Зеленский, который тоже объявлял себя "президентом мира".В декабре 2019 года в Париже украинский президент подписался под обязательством выполнить минские договоренности и принять закон о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках единой, территориально-целостной Украины, отметил глава МИД."Он имел все шансы. Все карты и козыри были у него на руках", — подчеркнул Лавров.Также дипломат указал, что Россия не требует от Зеленского сдаться. "Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", — заверил министр.По его словам, Москва хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации.Кроме того, Лавров опроверг сообщения о присутствии ЧВК "Вагнер" на Украине и обвинил страны Запада в массовой отправке наемников в страну. Он считает, что как раз с иностранными военными связано истеричное желание Киева вывести заблокированных на "Азовстали"."Что касается "Азова" (против боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине", — добавил министр."Помимо личного интереса, не исключаю, что здесь речь идет о понимании Вашингтоном провала своей долгосрочной, многолетней стратегии превратить Украину в реальную угрозу России, сделать так, чтобы Украина и Россия никогда не были вместе и не были в хороших отношениях", — сказал глава МИД.Помимо этого, отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы"."Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы", — добавил он."Темпы осуществления операции на Украине зависят прежде всего от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих", — отметил министр.Дипломату также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы.Министр указал, что "в Советском Союзе была традиция — обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое"."Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул", — сказал он.Лавров пояснил, что "они были объявлены президентом России Владимиром Путиным — защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать"."Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935-1938 годах", — заключил глава МИД.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220501/igrushka-1786451955.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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в мире, сергей лавров, украина, владимир зеленский, владимир путин, петр порошенко, россия, киев