https://ria.ru/20220501/peregovory-1786451644.html

США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ

США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.05.2022

США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ

США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню",... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:40

2022-05-01T14:40

2022-05-01T14:40

в мире

сша

китай

великобритания

джо байден

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152808/82/1528088272_0:61:4500:2592_1920x0_80_0_0_6e9b16cab4c2478ee82aff87b558a474.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, переговоры начались еще в начале марта, когда координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель СНБ по КНР Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване с представителями Великобритании.Источники отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили меры для укрепления дипломатических отношений между Великобританией и Тайванем, а также вопросы "усиления сдерживания в Азии". Кроме того, затрагивался вопрос о том, какую роль будет играть Великобритания, если "США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".Как сообщил газете британский чиновник, переговоры в марте стали "самой высокой" и "самой важной" встречей по вопросам Тайваня между США и Британией на сегодняшний день. По его мнению, встреча стала частью "более глубоких политических переговоров", которые начались при администрации Джо Байдена.Газета выражает мнение, что переговоры с Британией призваны "дополнить более продвинутые" обсуждения США с Японией и Австралией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220429/tayvan-1786195853.html

сша

китай

великобритания

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, великобритания, джо байден, тайвань