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США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
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США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ
США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ
США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню",... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:40
2022-05-01T14:40
в мире
сша
китай
великобритания
джо байден
тайвань
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, переговоры начались еще в начале марта, когда координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель СНБ по КНР Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване с представителями Великобритании.Источники отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили меры для укрепления дипломатических отношений между Великобританией и Тайванем, а также вопросы "усиления сдерживания в Азии". Кроме того, затрагивался вопрос о том, какую роль будет играть Великобритания, если "США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".Как сообщил газете британский чиновник, переговоры в марте стали "самой высокой" и "самой важной" встречей по вопросам Тайваня между США и Британией на сегодняшний день. По его мнению, встреча стала частью "более глубоких политических переговоров", которые начались при администрации Джо Байдена.Газета выражает мнение, что переговоры с Британией призваны "дополнить более продвинутые" обсуждения США с Японией и Австралией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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китай
великобритания
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в мире, сша, китай, великобритания, джо байден, тайвань
14:40 01.05.2022
 
США и Британия обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая, сообщают СМИ

Financial Times: США и Великобритания обсуждают "угрозу Тайваню" со стороны Китая

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа одной из улиц города Цзилун, Тайвань
На одной из улиц города Цзилун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На одной из улиц города Цзилун, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, переговоры начались еще в начале марта, когда координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель СНБ по КНР Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване с представителями Великобритании.
Источники отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили меры для укрепления дипломатических отношений между Великобританией и Тайванем, а также вопросы "усиления сдерживания в Азии". Кроме того, затрагивался вопрос о том, какую роль будет играть Великобритания, если "США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".
Как сообщил газете британский чиновник, переговоры в марте стали "самой высокой" и "самой важной" встречей по вопросам Тайваня между США и Британией на сегодняшний день. По его мнению, встреча стала частью "более глубоких политических переговоров", которые начались при администрации Джо Байдена.
Газета выражает мнение, что переговоры с Британией призваны "дополнить более продвинутые" обсуждения США с Японией и Австралией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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