https://ria.ru/20220501/parizh-1786470384.html
Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины
Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины - РИА Новости, 01.05.2022
Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины
Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили витрины кафе, банков и агентств недвижимости на бульваре Вольтер, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:33
2022-05-01T17:33
2022-05-01T17:54
в мире
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786472556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6053f05e739ecc2f7acf50e2eeca1bdb.jpg
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили витрины кафе, банков и агентств недвижимости на бульваре Вольтер, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Шествие началось в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодёжь Black block начала громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.Ранее в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать их вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.Демонстранты также закидывали полицию фруктами, пивными банками и стеклянными бутылками.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.
https://ria.ru/20220501/parizh-1786466559.html
https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786472556_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c5fa8a08c5750bc2a78626cde99700e.jpg
Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже
Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер
2022-05-01T17:33
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
17:33 01.05.2022 (обновлено: 17:54 01.05.2022)
Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины
Во время первомайской демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили витрины кафе, банков и агентств недвижимости на бульваре Вольтер, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже
. Шествие началось в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.
Примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодёжь Black block начала громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.
Ранее в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать их вместе с камнями в стражей порядка.
В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Демонстранты также закидывали полицию фруктами, пивными банками и стеклянными бутылками.
Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.