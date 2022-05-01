https://ria.ru/20220501/parizh-1786470384.html

Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины

Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины - РИА Новости, 01.05.2022

Во время демонстрации в центре Парижа радикалы разгромили витрины

Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили витрины кафе, банков и агентств недвижимости на бульваре Вольтер, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:33

2022-05-01T17:33

2022-05-01T17:54

в мире

париж

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили витрины кафе, банков и агентств недвижимости на бульваре Вольтер, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Шествие началось в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодёжь Black block начала громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.Ранее в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать их вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.Демонстранты также закидывали полицию фруктами, пивными банками и стеклянными бутылками.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.

https://ria.ru/20220501/parizh-1786466559.html

https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер 2022-05-01T17:33 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж