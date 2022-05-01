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В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции

В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2022

В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции

Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:01

2022-05-01T17:01

2022-05-01T17:20

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки, правоохранители в ответ распыляют слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Ожидается, что в манифестации примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.Шествие началось с площади Республики в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Акция проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. В переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, они начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Радикалы в ответ стали кидать шашки с газом в сотрудников полиции.В первомайской демонстрации во французской столице участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.

https://ria.ru/20220501/demonstratsiya-1786464481.html

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Разгон радикалов на первомайской акции в Париже Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки, правоохранители в ответ распыляют слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Ожидается, что в манифестации примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских. 2022-05-01T17:01 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция