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В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2022
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В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции
В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2022
В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции
Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:01
2022-05-01T17:20
в мире
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франция
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки, правоохранители в ответ распыляют слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Ожидается, что в манифестации примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.Шествие началось с площади Республики в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Акция проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. В переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, они начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Радикалы в ответ стали кидать шашки с газом в сотрудников полиции.В первомайской демонстрации во французской столице участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.
https://ria.ru/20220501/demonstratsiya-1786464481.html
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Разгон радикалов на первомайской акции в Париже
Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки, правоохранители в ответ распыляют слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Ожидается, что в манифестации примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.
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в мире, париж, франция
17:01 01.05.2022 (обновлено: 17:20 01.05.2022)
 
В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции

В Париже полиция разогнала радикалов на первомайской акции, применив слезоточивый газ

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Радикалы black block на первомайской демонстрации в Париже жгут мусорные баки и всячески провоцируют полицию, кидая в правоохранителей камни и бутылки, правоохранители в ответ распыляют слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Ожидается, что в манифестации примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.
Участники первомайской демонстрации в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 16:45
В Париже проходит первомайская демонстрация
Шествие началось с площади Республики в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.
Акция проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. В переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, они начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.
В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Радикалы в ответ стали кидать шашки с газом в сотрудников полиции.
В первомайской демонстрации во французской столице участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.
Первомайские демонстрации в Греции - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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В Греции прошли первомайские демонстрации и забастовки
 
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