https://ria.ru/20220501/otpusk-1786441922.html

Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска

Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска - РИА Новости, 01.05.2022

Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска

Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:01

2022-05-01T14:01

2022-05-01T14:02

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам."ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники", - заявил Слуцкий на праздничной акции ЛДПР, приуроченной к 1 мая.

https://ria.ru/20220425/otpusk-1785234091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), лдпр, общество