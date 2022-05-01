https://ria.ru/20220501/otpusk-1786441922.html
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска - РИА Новости, 01.05.2022
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска
Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:01
2022-05-01T14:01
2022-05-01T14:02
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам."ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники", - заявил Слуцкий на праздничной акции ЛДПР, приуроченной к 1 мая.
https://ria.ru/20220425/otpusk-1785234091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
14:01 01.05.2022 (обновлено: 14:02 01.05.2022)
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска
Депутат Госдумы Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней ежегодного отпуска