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Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска - РИА Новости, 01.05.2022
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Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска - РИА Новости, 01.05.2022
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска
Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:01
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леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам."ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники", - заявил Слуцкий на праздничной акции ЛДПР, приуроченной к 1 мая.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
14:01 01.05.2022 (обновлено: 14:02 01.05.2022)
 
Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней отпуска

Депутат Госдумы Слуцкий предложил добавить россиянам еще семь дней ежегодного отпуска

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска россиянам.
"ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники", - заявил Слуцкий на праздничной акции ЛДПР, приуроченной к 1 мая.
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