https://ria.ru/20220501/opros-1786493660.html

Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос

Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2022

Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос

Большинство американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден действует в урегулировании ситуации вокруг Украины, следует из данных опроса, проведенного... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:12

2022-05-01T21:12

2022-05-01T21:24

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден действует в урегулировании ситуации вокруг Украины, следует из данных опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC.Согласно результатам опроса, 47% респондентом не одобряют действия Байдена по "ситуации, касающейся России и Украины", 42% американцев одобряют его политику по этому вопросу, 11% опрошенных заявили, что у них нет мнения на этот счет. При этом число американцев, поддерживающих действия Байдена по урегулированию конфликта, выросло за последнее время: в феврале всего 33% опрошенных одобряли действия американского президента.Наиболее негативно американцы относятся к действиям Байдена в экономической сфере, в частности в том, что касается инфляции и роста цен: 68% респондентов не одобряет его политику, только 28% поддерживают ее.Несмотря на это, общий рейтинг одобрения действий Байдена как президента с февраля по апрель вырос с 37% до 42%, следует из результатов опроса.Опрос проводился 24-28 апреля, в нем приняли участие 1004 взрослых жителя США. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html

https://ria.ru/20220501/bayden-1786482410.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден