Рейтинг@Mail.ru
Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/opros-1786493660.html
Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос
Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2022
Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос
Большинство американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден действует в урегулировании ситуации вокруг Украины, следует из данных опроса, проведенного... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:12
2022-05-01T21:24
в мире
сша
украина
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780962793_0:163:2139:1366_1920x0_80_0_0_2aa47a3588e32a8527287c228156084a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден действует в урегулировании ситуации вокруг Украины, следует из данных опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC.Согласно результатам опроса, 47% респондентом не одобряют действия Байдена по "ситуации, касающейся России и Украины", 42% американцев одобряют его политику по этому вопросу, 11% опрошенных заявили, что у них нет мнения на этот счет. При этом число американцев, поддерживающих действия Байдена по урегулированию конфликта, выросло за последнее время: в феврале всего 33% опрошенных одобряли действия американского президента.Наиболее негативно американцы относятся к действиям Байдена в экономической сфере, в частности в том, что касается инфляции и роста цен: 68% респондентов не одобряет его политику, только 28% поддерживают ее.Несмотря на это, общий рейтинг одобрения действий Байдена как президента с февраля по апрель вырос с 37% до 42%, следует из результатов опроса.Опрос проводился 24-28 апреля, в нем приняли участие 1004 взрослых жителя США. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html
https://ria.ru/20220501/bayden-1786482410.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780962793_238:0:2139:1426_1920x0_80_0_0_ecc047cf1e297d95b4e64b9a3666d6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джо байден
21:12 01.05.2022 (обновлено: 21:24 01.05.2022)
 
Большинство американцев не одобряют курс Байдена по Украине, показал опрос

Опрос показал, что большинство американцев не одобряют курс Байдена по ситуации с Украиной

© AFP 2022 / John ThysПрезидент США Джо Байден в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Президент США Джо Байден в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / John Thys
Президент США Джо Байден в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американцев недовольны тем, как президент США Джо Байден действует в урегулировании ситуации вокруг Украины, следует из данных опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC.
Согласно результатам опроса, 47% респондентом не одобряют действия Байдена по "ситуации, касающейся России и Украины", 42% американцев одобряют его политику по этому вопросу, 11% опрошенных заявили, что у них нет мнения на этот счет. При этом число американцев, поддерживающих действия Байдена по урегулированию конфликта, выросло за последнее время: в феврале всего 33% опрошенных одобряли действия американского президента.
Президент США Джо Байден во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. 30 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 07:28
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
Наиболее негативно американцы относятся к действиям Байдена в экономической сфере, в частности в том, что касается инфляции и роста цен: 68% респондентов не одобряет его политику, только 28% поддерживают ее.
Несмотря на это, общий рейтинг одобрения действий Байдена как президента с февраля по апрель вырос с 37% до 42%, следует из результатов опроса.
Опрос проводился 24-28 апреля, в нем приняли участие 1004 взрослых жителя США. Погрешность составляет плюс-минус 3,5%.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 19:12
Американцев разозлило решение Байдена по Украине
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала