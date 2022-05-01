https://ria.ru/20220501/oppozitsiya-1786468110.html

Оппозиция Армении установит палаточный лагерь в центре Еревана

Оппозиция Армении установит палаточный лагерь в центре Еревана - РИА Новости, 01.05.2022

Оппозиция Армении установит палаточный лагерь в центре Еревана

Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции в Ереване палатки и проведет там ночь, сказал на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:12

2022-05-01T17:12

2022-05-01T17:12

в мире

артур ванецян

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 1 мая - РИА - Новости. Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, установит на площади Франции в Ереване палатки и проведет там ночь, сказал на многотысячном митинге вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Мы отсюда никуда не уходим. Здесь будут установлены палатки, печи. А завтра с 08.30 (07.30 мск) начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана будет прекращено", - сказал Сагателян.По его словам, в случае проведения масштабных акций можно будет отправить власти в отставку в течение нескольких дней.Он призвал членов правящей партии "Гражданский договор" воспользоваться историческим шансом, "исправить свою историческую ошибку и встать рядом с народом".Экс-глава Службы национальной безопасности, лидер фракции "Честь имею" Артур Ванецян призвал власти уйти добровольно во имя страны и народа.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

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в мире, артур ванецян, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян