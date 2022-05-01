Рейтинг@Mail.ru
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20220501/omsk-1786481363.html
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек
Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:58
2022-05-01T19:01
омская область
денис майданов
дмитрий крикорьянц
омск
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_91b0cbd58f901feaf86079ddd8d7ed37.jpg
ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и завершился концертом Дениса Майданова, сообщает областное правительство.В день 1 мая в Омске большой физкультурно-спортивный праздник прошел под девизом "Zа спорт! Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!". Открытие спортивного сезона посетили зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба, депутаты Законодательного Собрания и Омского горсовета, министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц."Сегодня на нашем празднике спорт объединен с патриотикой. Не случайно здесь и игровые виды, и силовые, и единоборства. Здесь же и выставка нашего Центра патриотического воспитания молодежи с военной техникой времен Великой Отечественной войны, потому что мы находимся в преддверии великого праздника – Дня Победы, все это ассоциируется с общей темой поддержки российской армии", - сказал Крикорьянц.Гости фестиваля знакомились с различными видами спорта: стритболом, пляжным волейболом, многоборьем, велоспортом BMX, кинологическим спортом, кроссфитом, роллер-спортом, силовым экстримом, скалолазаньем и другими. Центр патриотического воспитания молодежи развернул выставку военной техники. На площадке омского ДОСААФа можно было увидеть спортивную и любительскую мототехнику.Локация школы "Шторм" и промоушена Shlemenko Fighting Championship стала одной из главных точек притяжения гостей праздника на "Красной звезде". Здесь все желающие могли взять мастер-класс у ринг-анонсера SFC Гиви Твалтвадзе и попробовать себя в спарринге с профессиональными бойцами ММА.Завершился спортивный фестиваль концертом популярного исполнителя и композитора Дениса Майданова."Сейчас для нас уникальный момент единения поколений. У нас сейчас единая цель, единый смысл и единая суть происходящего, она называется просто – Россия, наша страна, которая всегда была нашей и только почему-то в последнее время мы немножко впустили в свою душу и в свое сердце западные ценности, но сейчас мы по-настоящему очищаемся. Я чувствую, как сплотилось общество вокруг наших вооруженных сил и вокруг президента! Мы вместе!", - обратился артист со сцены к омичам.
https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html
https://ria.ru/20220429/gergiev-1786220238.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3b29c2164424008284f8aeae0ad84ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис майданов, дмитрий крикорьянц, омск, россия, омская область
18:58 01.05.2022 (обновлено: 19:01 01.05.2022)
 

Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Соборная площадь в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и завершился концертом Дениса Майданова, сообщает областное правительство.
В день 1 мая в Омске большой физкультурно-спортивный праздник прошел под девизом "Zа спорт! Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!". Открытие спортивного сезона посетили зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба, депутаты Законодательного Собрания и Омского горсовета, министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
"Сегодня на нашем празднике спорт объединен с патриотикой. Не случайно здесь и игровые виды, и силовые, и единоборства. Здесь же и выставка нашего Центра патриотического воспитания молодежи с военной техникой времен Великой Отечественной войны, потому что мы находимся в преддверии великого праздника – Дня Победы, все это ассоциируется с общей темой поддержки российской армии", - сказал Крикорьянц.
Гости фестиваля знакомились с различными видами спорта: стритболом, пляжным волейболом, многоборьем, велоспортом BMX, кинологическим спортом, кроссфитом, роллер-спортом, силовым экстримом, скалолазаньем и другими. Центр патриотического воспитания молодежи развернул выставку военной техники. На площадке омского ДОСААФа можно было увидеть спортивную и любительскую мототехнику.
Участники автопробега в поддержку российских военных - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 11:12Омская область
Омская область присоединилась к автопробегу "За мир без нацизма"
Локация школы "Шторм" и промоушена Shlemenko Fighting Championship стала одной из главных точек притяжения гостей праздника на "Красной звезде". Здесь все желающие могли взять мастер-класс у ринг-анонсера SFC Гиви Твалтвадзе и попробовать себя в спарринге с профессиональными бойцами ММА.
Завершился спортивный фестиваль концертом популярного исполнителя и композитора Дениса Майданова.
"Сейчас для нас уникальный момент единения поколений. У нас сейчас единая цель, единый смысл и единая суть происходящего, она называется просто – Россия, наша страна, которая всегда была нашей и только почему-то в последнее время мы немножко впустили в свою душу и в свое сердце западные ценности, но сейчас мы по-настоящему очищаемся. Я чувствую, как сплотилось общество вокруг наших вооруженных сил и вокруг президента! Мы вместе!", - обратился артист со сцены к омичам.

Другие новости региона читайте здесь>>

Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:01Омская область
Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым
 
Омская областьДенис МайдановДмитрий КрикорьянцОмскРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала