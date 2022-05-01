https://ria.ru/20220501/omsk-1786481363.html
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
Летний спортивный сезон в Омске открыли более пяти тысяч человек
Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:58
2022-05-01T18:58
2022-05-01T19:01
омская область
денис майданов
дмитрий крикорьянц
омск
россия
омская область
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ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и завершился концертом Дениса Майданова, сообщает областное правительство.В день 1 мая в Омске большой физкультурно-спортивный праздник прошел под девизом "Zа спорт! Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!". Открытие спортивного сезона посетили зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба, депутаты Законодательного Собрания и Омского горсовета, министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц."Сегодня на нашем празднике спорт объединен с патриотикой. Не случайно здесь и игровые виды, и силовые, и единоборства. Здесь же и выставка нашего Центра патриотического воспитания молодежи с военной техникой времен Великой Отечественной войны, потому что мы находимся в преддверии великого праздника – Дня Победы, все это ассоциируется с общей темой поддержки российской армии", - сказал Крикорьянц.Гости фестиваля знакомились с различными видами спорта: стритболом, пляжным волейболом, многоборьем, велоспортом BMX, кинологическим спортом, кроссфитом, роллер-спортом, силовым экстримом, скалолазаньем и другими. Центр патриотического воспитания молодежи развернул выставку военной техники. На площадке омского ДОСААФа можно было увидеть спортивную и любительскую мототехнику.Локация школы "Шторм" и промоушена Shlemenko Fighting Championship стала одной из главных точек притяжения гостей праздника на "Красной звезде". Здесь все желающие могли взять мастер-класс у ринг-анонсера SFC Гиви Твалтвадзе и попробовать себя в спарринге с профессиональными бойцами ММА.Завершился спортивный фестиваль концертом популярного исполнителя и композитора Дениса Майданова."Сейчас для нас уникальный момент единения поколений. У нас сейчас единая цель, единый смысл и единая суть происходящего, она называется просто – Россия, наша страна, которая всегда была нашей и только почему-то в последнее время мы немножко впустили в свою душу и в свое сердце западные ценности, но сейчас мы по-настоящему очищаемся. Я чувствую, как сплотилось общество вокруг наших вооруженных сил и вокруг президента! Мы вместе!", - обратился артист со сцены к омичам.
https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html
https://ria.ru/20220429/gergiev-1786220238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис майданов, дмитрий крикорьянц, омск, россия, омская область
ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Праздник "Открытие летнего спортивного сезона-2022" в воскресенье в Омске собрал на территории спорткомплекса "Красная звезда" более пяти тысяч человек и завершился концертом Дениса Майданова, сообщает областное правительство.
В день 1 мая в Омске
большой физкультурно-спортивный праздник прошел под девизом "Zа спорт! Zа мир без нацизма! Zа Россию
! Zа Президента!". Открытие спортивного сезона посетили зампредседателя правительства Омской области
Олег Заремба, депутаты Законодательного Собрания и Омского горсовета, министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц
.
"Сегодня на нашем празднике спорт объединен с патриотикой. Не случайно здесь и игровые виды, и силовые, и единоборства. Здесь же и выставка нашего Центра патриотического воспитания молодежи с военной техникой времен Великой Отечественной войны, потому что мы находимся в преддверии великого праздника – Дня Победы, все это ассоциируется с общей темой поддержки российской армии", - сказал Крикорьянц.
Гости фестиваля знакомились с различными видами спорта: стритболом, пляжным волейболом, многоборьем, велоспортом BMX, кинологическим спортом, кроссфитом, роллер-спортом, силовым экстримом, скалолазаньем и другими. Центр патриотического воспитания молодежи развернул выставку военной техники. На площадке омского ДОСААФа можно было увидеть спортивную и любительскую мототехнику.
Локация школы "Шторм" и промоушена Shlemenko Fighting Championship стала одной из главных точек притяжения гостей праздника на "Красной звезде
". Здесь все желающие могли взять мастер-класс у ринг-анонсера SFC Гиви Твалтвадзе и попробовать себя в спарринге с профессиональными бойцами ММА.
Завершился спортивный фестиваль концертом популярного исполнителя и композитора Дениса Майданова
.
"Сейчас для нас уникальный момент единения поколений. У нас сейчас единая цель, единый смысл и единая суть происходящего, она называется просто – Россия, наша страна, которая всегда была нашей и только почему-то в последнее время мы немножко впустили в свою душу и в свое сердце западные ценности, но сейчас мы по-настоящему очищаемся. Я чувствую, как сплотилось общество вокруг наших вооруженных сил и вокруг президента! Мы вместе!", - обратился артист со сцены к омичам.
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