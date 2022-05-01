https://ria.ru/20220501/ogranicheniya-1786418232.html

Греция отменяет антиковидные ограничения на туристический сезон

Греция отменяет антиковидные ограничения на туристический сезон - РИА Новости, 01.05.2022

Греция отменяет антиковидные ограничения на туристический сезон

В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменяется большинство санитарных ограничений по коронавирусу - сертификаты вакцинации и тесты... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:34

2022-05-01T08:34

2022-05-01T08:34

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греция

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменяется большинство санитарных ограничений по коронавирусу - сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.Из ограничений остается обязательное использование маски в закрытых пространствах и еженедельная проверка на коронавирус для невакцинированных работников предприятий. Первого сентября меры будут пересмотрены.О снятии ограничений министр здравоохранения Танос Плеврис объявил 13 апреля, поскольку "эпидемиологические данные и предложения экспертов позволяют ослабить ограничительные меры против пандемии COVID-19". Экспертная комиссия минздрава 28 апреля единогласно подтвердила рекомендацию ослабить меры.Сейчас в Греции ежедневно выявляют порядка 7 тысяч инфицированных коронавирусом, значительно снизилась нагрузка на больницы.С 1 мая приостанавливается действие пропуска COVID pass. Это означает, что не потребуется показывать справку о прививках и или перенесенном заболевании, отрицательный тест для прохода во все помещения, закрытые и открытые.Приостанавливается действие европейского цифрового сертификата о вакцинации. Путешественники с 1 мая не обязаны предъявлять европейский сертификат или тест при въезде в Грецию.С 1 мая до 31 августа снимаются ограничения на заполняемость помещений: таверн, ресторанов, кафе и баров, театров, музеев, стадионов и так далее.Невакцинированные работники предприятий и учреждений должны будут для доступа на работу делать один экспресс-тест в неделю по сравнению с двумя тестами ранее, за исключением больниц и учреждений по уходу за престарелыми, где для невакцинированных работников остается два экспресс-теста в неделю. Один экспресс-тест вместо должны будут делать невакцинированные учителя и преподаватели.До 31 мая остается обязательным ношение маски в помещении. С 1 июня такое требование будет отменено за рядом исключений, в частности, маска остается в общественном транспорте.На улице маски не нужны с 5 марта.Все меры будут пересмотрены в сентябре в зависимости от эпидемиологической ситуации.Греция с самого начала пандемии в 2020 году вводила множество ограничений, которые периодически отменялись или ослаблялись. С 30 декабря 2021 года были введены жесткие меры в связи с быстрым распространением коронавируса - в развлекательных заведениях, барах, ресторанах и тавернах была запрещена музыка, посетители могли только сидеть, заведения общепита должны были закрываться в полночь, за столом могли собираться до шести человек. Без теста на отсутствие COVID-19 можно было посетить только продуктовый магазин и аптеку. С ноября 2021 года граждане Греции, которые не сделали прививку от коронавируса, не могли ходить в кинотеатры, театры, музеи, спортзалы и другие подобные закрытые помещения.Ограничения на часы работы и запрет на музыку были отменены 31 января. На стадионах число болельщиков было ограничено 10% от вместимости, в конце марта минздрав Греции решил увеличить заполняемость стадионов до 100%.Использование защитной маски в помещениях и на улице в Греции было обязательным для всех, начиная с четырехлетних детей. С началом пандемии коронавируса в 2020 году правительство Греции обязало носить маски детей с двух лет, но осенью 2021 года разрешило не носить маски детям до четырех лет.С 5 марта было отменено обязательное ношение защитных медицинских масок на улице для привитых от COVID-19, при этом власти "настоятельно рекомендуют" носить ее уязвимым группам и непривитым.Политическое руководство Минздрава уточняет, что меры защиты от коронавируса не отменяются, отменяется их обязательное соблюдение и штрафы за несоблюдение.Минздрав заявляет, что общество должно научиться сосуществовать с коронавирусом, который продолжает циркулировать.За нарушения были предусмотрены большие штрафы – штраф за отсутствие маски 300 евро, за несоблюдение ограничений по количеству клиентов или за отсутствие сертификата вакцинации у посетителя могли оштрафовать на 5 - 10 тысяч евро и закрыть предприятие на 15 дней, а владельца арестовать.По данным полиции на 29 апреля, с 7 ноября 2020 года, когда ввели штрафы, было наложено 102 517 административных штрафов на 300 евро, 3 733 штрафа на 150 евро, за несоблюдение санитарных ограничений на предприятиях были арестованы 3044 человека.

https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html

https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1785498436.html

https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html

https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/poezdki-1785583451.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, греция, коронавирус covid-19