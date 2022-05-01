https://ria.ru/20220501/obstrely-1786473077.html

СК установил причастность шести командиров ВСУ к обстрелам в Донбассе

СК установил причастность шести командиров ВСУ к обстрелам в Донбассе - РИА Новости, 01.05.2022

СК установил причастность шести командиров ВСУ к обстрелам в Донбассе

Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров еще к ряду преступлений против мирных граждан, совершенных с 30 апреля по 1 мая... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:58

2022-05-01T17:58

2022-05-01T20:34

обострение ситуации в днр и лнр

игорь иванов

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров еще к ряду преступлений против мирных граждан, совершенных с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик, против них возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, предусматривающей ответственность за указанные противоправные деяния", - говорится в сообщении.По данным ведомства, командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов, его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также командир второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдали своим подчиненным преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского и Киевского районов Донецка. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, один человек погиб, более 20 домов частично разрушены, также повреждены здания школы и детского сада.Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба - первый заместитель командира бригады Роман Мамавко и первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й бригады лейтенант Николай Янчий руководили обстрелами городов Золотое-пять, Первомайск, Попасная, Стаханов и Ирмино, а также населенного пункта Орехово в ЛНР. В результате их преступных действий один мирный житель погиб, трое ранены, повреждено более 20 жилых домов, газопровод и другие объекты инфраструктуры.Кроме того, следствием зафиксированы следы многочисленных обстрелов украинскими силовиками Макеевки, Иловайска, Снежного, Дебальцево, поселка городского типа Еленовка, села Ольгинка. Удары украинских нацистов повредили жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, здания колледжа, детского сада и средней школы. Четверо мирных жителей были ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786465072.html

https://ria.ru/20220501/delo-1786459526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь иванов, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)