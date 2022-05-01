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Украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/obstrel-1786487891.html
Украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку
Украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку
Украинские войска открыли огонь по Горловке из зенитной установки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:09
2022-05-01T21:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
днр
донбасс
украина
владимир путин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке из зенитной установки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, инцидент зафиксировали в 18:00, по поселку Комарова в Горловке было произведено 30 выстрелов.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, она расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка — один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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горловка
донбасс
украина
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в мире, горловка, днр, донбасс, украина, владимир путин, донецкая народная республика, стирол
20:09 01.05.2022 (обновлено: 21:25 01.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из зенитной установки Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинские силовики обстреляли Горловку
Осколки снарядов, которыми украинские силовики обстреляли Горловку - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке из зенитной установки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, инцидент зафиксировали в 18:00, по поселку Комарова в Горловке было произведено 30 выстрелов.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, она расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка — один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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