18:09 01.05.2022 (обновлено: 18:52 01.05.2022)
ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой
Украинские войска перебили газопровод в Ясиноватой в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 мая — РИА Новости. В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости.
Снаряд упал в районе дома по улице Школьной, очень сильно пахнет газом, видны разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Ранее в результате обстрела Ясиноватой оказалась повреждена электроподстанция, в результате чего отключилась электроэнергия в отдельных районах. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к восстановлению сетей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.