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ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/obstrel-1786474936.html
ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой
ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022
ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой
В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:09
2022-05-01T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ясиноватая
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 мая — РИА Новости. В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости.Снаряд упал в районе дома по улице Школьной, очень сильно пахнет газом, видны разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв.Ранее в результате обстрела Ясиноватой оказалась повреждена электроподстанция, в результате чего отключилась электроэнергия в отдельных районах. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к восстановлению сетей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, ясиноватая
18:09 01.05.2022 (обновлено: 18:52 01.05.2022)
 
ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой

Украинские войска перебили газопровод в Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 мая — РИА Новости. В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости.
Снаряд упал в районе дома по улице Школьной, очень сильно пахнет газом, видны разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Ранее в результате обстрела Ясиноватой оказалась повреждена электроподстанция, в результате чего отключилась электроэнергия в отдельных районах. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к восстановлению сетей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
 
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