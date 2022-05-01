https://ria.ru/20220501/obstrel-1786474936.html

ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой

ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой - РИА Новости, 01.05.2022

ВСУ перебили газопровод в Ясиноватой

В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T18:09

2022-05-01T18:09

2022-05-01T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

ясиноватая

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 1 мая — РИА Новости. В Ясиноватой в ДНР в результате обстрела с украинской стороны перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости.Снаряд упал в районе дома по улице Школьной, очень сильно пахнет газом, видны разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв.Ранее в результате обстрела Ясиноватой оказалась повреждена электроподстанция, в результате чего отключилась электроэнергия в отдельных районах. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к восстановлению сетей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/obstrel-1786464263.html

украина

донбасс

ясиноватая

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в мире, украина, донбасс, ясиноватая