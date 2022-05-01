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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска в 16.07 обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:37
2022-05-01T16:37
2022-05-01T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.07 обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.07 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, донбасс, украина
16:37 01.05.2022 (обновлено: 16:49 01.05.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Еленовку