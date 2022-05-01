https://ria.ru/20220501/obstrel-1786448452.html

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 01.05.2022

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:01

2022-05-01T14:01

2022-05-01T14:16

в мире

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 12.43 и 13.40 (совпадает с мск). По Кировскому району Донецка было выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град". Ясиноватую украинские войска обстреляли тремя минами калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/gorlovka-1786439972.html

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая