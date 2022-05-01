14:01 01.05.2022 (обновлено: 14:16 01.05.2022)
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
В ДНР заявили, что украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 12.43 и 13.40 (совпадает с мск). По Кировскому району Донецка было выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град". Ясиноватую украинские войска обстреляли тремя минами калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.