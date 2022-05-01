10:23 01.05.2022 (обновлено: 10:30 01.05.2022)
При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель
В ЛНР заявили, что при обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мужчина 55 лет
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате вчерашнего обстрела населенного пункта Стаханов погиб мужчина 1967 г.р., поврежден жилой дом и линия электропередач 0,4 кВ. 40 абонентов осталось без электроэнергии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.