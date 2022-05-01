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При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/obstrel-1786426710.html
При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.05.2022
При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:23
2022-05-01T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
стаханов
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате вчерашнего обстрела населенного пункта Стаханов погиб мужчина 1967 г.р., поврежден жилой дом и линия электропередач 0,4 кВ. 40 абонентов осталось без электроэнергии", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/donbass-1786420062.html
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стаханов
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в мире, владимир путин, стаханов, луганская народная республика, россия
10:23 01.05.2022 (обновлено: 10:30 01.05.2022)
 
При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель

В ЛНР заявили, что при обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мужчина 55 лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате вчерашнего обстрела населенного пункта Стаханов погиб мужчина 1967 г.р., поврежден жилой дом и линия электропередач 0,4 кВ. 40 абонентов осталось без электроэнергии", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСтахановЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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