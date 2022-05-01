https://ria.ru/20220501/obstrel-1786426710.html

При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 01.05.2022

При обстреле города Стаханов со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:23

2022-05-01T10:23

2022-05-01T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

стаханов

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Мужчина 55 лет погиб в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате вчерашнего обстрела населенного пункта Стаханов погиб мужчина 1967 г.р., поврежден жилой дом и линия электропередач 0,4 кВ. 40 абонентов осталось без электроэнергии", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/donbass-1786420062.html

https://ria.ru/20220429/obstrel-1786163128.html

стаханов

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, стаханов, луганская народная республика, россия