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Украинские националисты обстреляли села в Херсонской области, есть погибшие
Украинские националисты обстреляли села в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 01.05.2022
Украинские националисты обстреляли села в Херсонской области, есть погибшие
Украинские националисты обстреляли освобожденные сёла Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области, есть пострадавшие и погибшие, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T05:29
2022-05-01T05:29
2022-05-01T05:31
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские националисты обстреляли освобожденные сёла Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области, есть пострадавшие и погибшие, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что украинские националисты стреляли только по гражданским объектам, в том числе по школе и детскому саду в Киселевке. Кроме того, целенаправленному обстрелу подверглось кладбище на окраине села Широкая Балка, на территории которого в этот момент были люди."В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения", - добавили в Минобороны.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/zelenskiy-1786251827.html
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в мире, херсонская область , украина, запорожская область, донбасс, россия
05:29 01.05.2022 (обновлено: 05:31 01.05.2022)
Украинские националисты обстреляли села в Херсонской области, есть погибшие
Националисты ВСУ обстреляли села Киселевка и Широкая Балка под Херсоном, есть погибшие