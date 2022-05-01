https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html
Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе
Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе - РИА Новости, 01.05.2022
Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе
Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на высказывания главы Минфина Германии Кристиана Линднера о поставках российского газа. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:49
2022-05-01T09:49
2022-05-01T15:23
экономика
владимир путин
германия
россия
украина
газпром
кристиан линднер
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на высказывания главы Минфина Германии Кристиана Линднера о поставках российского газа.Министр заявил, что Берлин не будет оплачивать энергоресурс рублями ни сейчас, ни в будущем. По его словам, Германия делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимой от России.Многие пользователи призвали министра перестать жить "в сладких снах" и признать необходимость поставок."Если вы продолжите вот так открывать рот, господин Путин и его войска скоро окажутся перед Рейхстагом. И вас никакой защитный ров не спасет. Можете, конечно, разместить двух полицейских, которые так героически защищают Рейхстаг. Может, поможет..." — отметил Hoast."Вы, вероятно, скоро будете покупать газ на Украине. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина — "хороший парень" и все будет нормально", — написал Bonn0759."Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких, как вы, уходят мои налоги", — посетовал Michael Bünger."Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале", — выразил мнение Thomas."В таком случае объективно и правдиво проинформируйте людей о последствиях для большинства из них, а после снова спросите их, что они думают о вас и ваших мерах!" — возмутился Ulrich von Spannenberg."Если правительство Германии продолжит это безумие, над Бундестагом будет развеваться флаг Российской Федерации. Что же с вами не так?" — подытожили читатели.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html
https://ria.ru/20220430/gaz-1786297411.html
https://ria.ru/20220429/chekhiya-1786166408.html
https://ria.ru/20220429/gaz-1786267556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, германия, россия, украина, газпром, кристиан линднер
09:49 01.05.2022 (обновлено: 15:23 01.05.2022)
Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе
Немцы предрекли появление флага России над Рейхстагом из-за слов главы Минфина ФРГ о газе
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Немецкие пользователи твиттера
резко отреагировали на высказывания главы Минфина Германии Кристиана Линднера о поставках российского газа.
Министр заявил, что Берлин
не будет оплачивать энергоресурс рублями ни сейчас, ни в будущем. По его словам, Германия
делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимой от России
.
Многие пользователи призвали министра перестать жить "в сладких снах" и признать необходимость поставок.
"Если вы продолжите вот так открывать рот, господин Путин и его войска скоро окажутся перед Рейхстагом. И вас никакой защитный ров не спасет. Можете, конечно, разместить двух полицейских, которые так героически защищают Рейхстаг. Может, поможет..." — отметил Hoast.
"Вы, вероятно, скоро будете покупать газ на Украине
. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина — "хороший парень" и все будет нормально", — написал Bonn0759.
"Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких, как вы, уходят мои налоги", — посетовал Michael Bünger.
"Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале", — выразил мнение Thomas.
"В таком случае объективно и правдиво проинформируйте людей о последствиях для большинства из них, а после снова спросите их, что они думают о вас и ваших мерах!" — возмутился Ulrich von Spannenberg.
"Если правительство Германии продолжит это безумие, над Бундестагом будет развеваться флаг Российской Федерации. Что же с вами не так?" — подытожили читатели.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США
ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания
объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин
подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром
" приостановил экспорт топлива в Болгарию
и Польшу
из-за неоплаты.