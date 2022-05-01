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В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 01.05.2022
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В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть
В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 01.05.2022
В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть
Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:48
2022-05-01T17:48
экономика
цены на нефть
германия
берлин (город)
роснефть
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 1 мая - РИА Новости. Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок."Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны", - сказал Кукис газете Financial Times.По его словам, Германия также работает над тем, чтобы НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", можно было обеспечить сырьем не из России за счет танкерных поставок по Балтийскому морю. Для этого потребуется углубить порт в Ростоке и провести трубопровод от порта к Шведту. Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба". Как заявил Кукис, Берлин ведет переговоры с рядом нефтяных компаний, Еврокомиссией и правительством Польши, этот процесс, по его словам, сопряжен с трудностями, но Германия "решит все проблемы не позднее конца года".В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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экономика, цены на нефть, германия, берлин (город), роснефть, еврокомиссия, санкции в отношении россии
17:48 01.05.2022
 
В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть

Помощник канцлера Кукис: ФРГ потребуется несколько месяцев для отказа от нефти из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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ЛОНДОН, 1 мая - РИА Новости. Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.
"Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны", - сказал Кукис газете Financial Times.
По его словам, Германия также работает над тем, чтобы НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", можно было обеспечить сырьем не из России за счет танкерных поставок по Балтийскому морю. Для этого потребуется углубить порт в Ростоке и провести трубопровод от порта к Шведту. Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба". Как заявил Кукис, Берлин ведет переговоры с рядом нефтяных компаний, Еврокомиссией и правительством Польши, этот процесс, по его словам, сопряжен с трудностями, но Германия "решит все проблемы не позднее конца года".
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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