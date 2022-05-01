https://ria.ru/20220501/neft-1786472137.html

В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть

В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 01.05.2022

В ФРГ заявили, что стране нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:48

2022-05-01T17:48

2022-05-01T17:48

экономика

цены на нефть

германия

берлин (город)

роснефть

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 1 мая - РИА Новости. Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок."Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны", - сказал Кукис газете Financial Times.По его словам, Германия также работает над тем, чтобы НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", можно было обеспечить сырьем не из России за счет танкерных поставок по Балтийскому морю. Для этого потребуется углубить порт в Ростоке и провести трубопровод от порта к Шведту. Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба". Как заявил Кукис, Берлин ведет переговоры с рядом нефтяных компаний, Еврокомиссией и правительством Польши, этот процесс, по его словам, сопряжен с трудностями, но Германия "решит все проблемы не позднее конца года".В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20220501/germaniya-1786419451.html

германия

берлин (город)

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экономика, цены на нефть, германия, берлин (город), роснефть, еврокомиссия, санкции в отношении россии